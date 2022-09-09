https://ria.ru/20220909/vef-1815595365.html

На ВЭФ обсудили реализацию программы "Муравьев-Амурский 2030"

На ВЭФ обсудили реализацию программы "Муравьев-Амурский 2030" - РИА Новости, 09.09.2022

На ВЭФ обсудили реализацию программы "Муравьев-Амурский 2030"

На VII Восточном экономическом форуме участники специальной сессии обсудили реализацию программы "Муравьев–Амурский 2030" по подготовке управленческих кадров... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:09

2022-09-09T11:09

2022-09-09T11:09

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

муравьев-амурский 2030

россия

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На VII Восточном экономическом форуме участники специальной сессии обсудили реализацию программы "Муравьев–Амурский 2030" по подготовке управленческих кадров для регионов Дальнего Востока.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в ходе выступления, что программа уникальна именно диапазоном обсуждаемых проблем – от самых приземленных, важных для людей, до геостратегических."Диапазон проблем от самых приземленных, но безумно важных для людей, острых, которые нужно решать здесь и сейчас, засучив рукава, до абсолютно геостратегических вопросов - именно этим и уникальна программа. Она вас погружает в весь этот контекст. И мы для вас просто наизнанку со всем, что мы знаем, что мы умеем и чего мы еще не умеем, как раз в этом на вас вся надежда, что вы будете следующим поколением лидеров на всех уровнях управления. Я уже докладывал президенту о том, что вы и те, кто придут за вами, через пять лет должны поменять качество управления всем регионом, привнести новые идеи и новую энергию и обеспечить совершенно новые качество и результат для Дальнего Востока", - сказал он.Своими впечатлениями и ожиданиями от программы в ходе сессии также поделились и губернаторы дальневосточных регионов. В частности, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил на сессии о решении принять ряд выпускников программы "Муравьев-Амурский 2030" на должность своих советников."Минимум год вы работаете в должности моего советника, а затем мы принимаем решение, куда вам двигаться дальше - в стройку, в инвестиции, в социальный сектор, туризм, образование. Поймем по ходу работы ваши интересы. Государственная служба - это не служба, а служение. Это сложная работа, ненормированная с не очень высокой заработной платой, с колоссальной ответственностью. И это не всегда благодарная работа. Но всегда будет хорошо на душе оттого, что ты сделал что-то хорошее для жизни людей", - отметил губернатор Бурятии.В свою очередь губернатор Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул важность подготовки кадров с точки зрения решения глобальных задач и возможности для дальнейшей работы в госсекторе."Мы также готовы предложить работу выпускникам данной программы, любые должности соизмеримые вашему опыту и подготовке. При этом мы понимаем, что все сделано ровным счетом для того, чтобы бережно и внимательно вас адаптировали, развивали и продвигали, потому что всем нам нужны кадры",- заявил Осипов.Масштабирование проектаО целесообразности расширения программы "Муравьев-Амурский – 2030" на Арктическую зону России в ходе своего выступления в рамках сессии рассказал специальный представитель госкорпорации Росатом по вопросам развития Арктики Владимир Панов."Очень сложно разделить Арктику и Дальний восток, в том числе и по логистическим причинам. Возьмем с вами Якутию, которая с одной стороны на Дальнем Востоке, с другой - в Арктике. Поэтому у нас общие задачи, будет ли востребованность в кадровом потенциале? Безусловно, да. Это и вызовы, и возможности для двух сторон. Кадровый резерв, который готовится, будет очень востребованным", - подчеркнул Панов."Муравьев-Амурский – 2030" – это годовая образовательная программа с последующим двухлетним трудоустройством на госслужбу в регионы Дальнего Востока для 50 курсантов. Престиж работы на государственной службе Дальнего Востока и Арктики характеризуется цифрами – это конкурс 50 человек на место среди более 2,3 тысячи кандидатов от Калининграда до Камчатки.В мае 2022 года определены финалисты – это 50 талантливых молодых специалистов и руководителей, для которых стартовала годовая образовательная программа, разработанная совместно со Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

https://ria.ru/20220908/dogovory-1815477272.html

https://ria.ru/20220905/kursanty-1814469676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

восточный экономический форум — 2022 (вэф), муравьев-амурский 2030, россия