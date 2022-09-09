https://ria.ru/20220909/ukraina-1815706280.html

Украина возводит терроризм в ранг государственной политики, заявил Слуцкий

Украина возводит терроризм в ранг государственной политики, заявил Слуцкий - РИА Новости, 09.09.2022

Украина возводит терроризм в ранг государственной политики, заявил Слуцкий

Терроризм все больше возводится в ранг государственной политики Украины, вставая на одну ступень с неонацизмом, так прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:44

2022-09-09T16:44

2022-09-09T17:03

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Терроризм все больше возводится в ранг государственной политики Украины, вставая на одну ступень с неонацизмом, так прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий название одной из улиц Киева по имени Дудаева."Власти Киева назвали одну из улиц именем бандита, главаря чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, сообщил известный своими истериками на площадке ПАСЕ депутат Рады Гончаренко, тот самый, который снимал своей забавы ради пепелище в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года", - рассказал Слуцкий."Терроризм все больше возводится в ранг государственной политики Украины, вставая на одну ступень с неонацизмом. Методы почти одни и те же - теракты, убийства с целью запугивания, пытки и использование мирного населения в качестве живого щита, героизация фашистов и главарей бандформирований", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, начиналось с того, что украинская власть подняла на свои знамена пособников "гитлеровцев Бандеру и Шухевича", "облагородив" их позорные биографии и назвав национальными героями", теперь же взялись за увековечивание имен международных террористов."Все мы хорошо помним захваты заложников на Дубровке и в Беслане, взрывы жилых домов в российских городах. Вина за всё это лежит на последователях Дудаева. И это теперь тоже новый герой для Украины? Объявленная Кличко "дерусификация" Киева рано или поздно обернется тотальной денацификацией Украины. Назад пути нет!" - также сообщил он.

https://ria.ru/20220909/bandera-1815695556.html

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791653619.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), киев, ситуация в днр и лнр