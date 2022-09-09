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Российские военные уничтожили украинские РСЗО HIMARS и гаубицу М777 - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили украинские РСЗО HIMARS и гаубицу М777
Российские военные уничтожили украинские РСЗО HIMARS и гаубицу М777 - РИА Новости, 09.09.2022
Российские военные уничтожили украинские РСЗО HIMARS и гаубицу М777
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за сутки уничтожила боевую машину РСЗО HIMARS, и гаубицу в M777 в Запорожской области, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:17
2022-09-09T16:56
специальная военная операция на украине
харьковская область
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
рсзо himars
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за сутки уничтожила боевую машину РСЗО HIMARS, и гаубицу в M777 в Запорожской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины... В районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М777", - говорится в сообщении.
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харьковская область, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), РСЗО HIMARS
15:17 09.09.2022 (обновлено: 16:56 09.09.2022)
 
Российские военные уничтожили украинские РСЗО HIMARS и гаубицу М777

Минобороны России заявило об уничтожении РСЗО HIMARS и гаубицы М777 украинских военных

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за сутки уничтожила боевую машину РСЗО HIMARS, и гаубицу в M777 в Запорожской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины... В районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М777", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РСЗО HIMARS
 
 
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