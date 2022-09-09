https://ria.ru/20220909/ukraina-1815675538.html

Российские военные уничтожили украинские РСЗО HIMARS и гаубицу М777

Российские военные уничтожили украинские РСЗО HIMARS и гаубицу М777 - РИА Новости, 09.09.2022

Российские военные уничтожили украинские РСЗО HIMARS и гаубицу М777

Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за сутки уничтожила боевую машину РСЗО HIMARS, и гаубицу в M777 в Запорожской области, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:17

2022-09-09T15:17

2022-09-09T16:56

специальная военная операция на украине

харьковская область

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

рсзо himars

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за сутки уничтожила боевую машину РСЗО HIMARS, и гаубицу в M777 в Запорожской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины... В районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М777", - говорится в сообщении.

харьковская область

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо himars