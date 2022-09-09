На Алтае вор попытался угнать "КамАЗ" с гречкой, но случайно сжег его
На Алтае вор попытался угнать "КамАЗ" с гречкой, но рассыпал всю крупу и сжег машину
Полиция. Архивное фото
БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Горе-вора, который угнал "Камаз" с гречкой, рассыпал крупу и спалил машину, пытаясь ее завести, задержали в Алтайском крае, возбуждено два уголовных дела, сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Белокурихинский" поступило заявление об угоне "Камаза" с территории фермерского хозяйства. Сотрудники полиции отреагировали оперативно. В результате на трассе недалеко от Белокурихи был обнаружен "Камаз" с признаками возгорания, открытым кузовом и рассыпавшейся гречкой", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали ранее судимого молодого человека. Он рассказал, что хотел уехать в село Новотырышкино к знакомым, поэтому искал транспортное средство, на котором смог бы это сделать.
"Молодой человек рассказал, что зашел на территорию фермерского хозяйства, завел "Камаз", который был открыт, и выехал за пределы. Так как опыта управления подобным транспортном средством у злоумышленника не было, он случайно нажал на рычаг, кузов поднялся вверх, машину на ходу стащило на обочину, гречка высыпалась и автомобиль заглох. После нескольких безуспешных попыток завести его автомобиль загорелся. Горе-угонщик покинул транспортное средство, решив сбежать через поле, а очевидцы происшествия вызвали полицию и МЧС", - уточняют в ведомстве.
Мужчина признался, что до угона "Камаза" попытался украсть еще два автомобиля, принадлежащие его отчиму и соседу-пенсионеру, но не смог их завести. В отношении горе-угонщика возбуждено два уголовных дела по ст. 166 УК РФ (Угон) и по ч. 3 ст. 30, ст. 166 УК РФ (Покушение на угон). Кроме того, за попытку скрыться от сотрудников полиции он привлечен к административной ответственности. Ранее мужчину уже судили за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.