https://ria.ru/20220909/ugon-1815711387.html

На Алтае вор попытался угнать "КамАЗ" с гречкой, но случайно сжег его

На Алтае вор попытался угнать "КамАЗ" с гречкой, но случайно сжег его - РИА Новости, 09.09.2022

На Алтае вор попытался угнать "КамАЗ" с гречкой, но случайно сжег его

Горе-вора, который угнал "Камаз" с гречкой, рассыпал крупу и спалил машину, пытаясь ее завести, задержали в Алтайском крае, возбуждено два уголовных дела,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:56

2022-09-09T16:56

2022-09-09T16:56

происшествия

авто

россия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Горе-вора, который угнал "Камаз" с гречкой, рассыпал крупу и спалил машину, пытаясь ее завести, задержали в Алтайском крае, возбуждено два уголовных дела, сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону."В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Белокурихинский" поступило заявление об угоне "Камаза" с территории фермерского хозяйства. Сотрудники полиции отреагировали оперативно. В результате на трассе недалеко от Белокурихи был обнаружен "Камаз" с признаками возгорания, открытым кузовом и рассыпавшейся гречкой", - говорится в сообщении.Полицейские задержали ранее судимого молодого человека. Он рассказал, что хотел уехать в село Новотырышкино к знакомым, поэтому искал транспортное средство, на котором смог бы это сделать."Молодой человек рассказал, что зашел на территорию фермерского хозяйства, завел "Камаз", который был открыт, и выехал за пределы. Так как опыта управления подобным транспортном средством у злоумышленника не было, он случайно нажал на рычаг, кузов поднялся вверх, машину на ходу стащило на обочину, гречка высыпалась и автомобиль заглох. После нескольких безуспешных попыток завести его автомобиль загорелся. Горе-угонщик покинул транспортное средство, решив сбежать через поле, а очевидцы происшествия вызвали полицию и МЧС", - уточняют в ведомстве.Мужчина признался, что до угона "Камаза" попытался украсть еще два автомобиля, принадлежащие его отчиму и соседу-пенсионеру, но не смог их завести. В отношении горе-угонщика возбуждено два уголовных дела по ст. 166 УК РФ (Угон) и по ч. 3 ст. 30, ст. 166 УК РФ (Покушение на угон). Кроме того, за попытку скрыться от сотрудников полиции он привлечен к административной ответственности. Ранее мужчину уже судили за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20220726/katafalk-1804921401.html

https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html

россия

алтайский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, россия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)