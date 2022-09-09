https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html

Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой

Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой - РИА Новости, 09.09.2022

Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой

Школьницу, которую искали два дня в Ростовской области, нашли убитой, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:20

2022-09-09T12:20

2022-09-09T21:04

происшествия

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 9 сен — РИА Новости. Школьницу, которую искали два дня в Ростовской области, нашли убитой, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.По информации ведомства, позавчера утром 14-летняя девочка из хутора Прохоровка ушла в школу, но домой не вернулась. Начались ее поиски, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство"."В лесополосе, расположенной на окраине села Прохоровка Красносулинского района, обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти", — сообщили в СК.По подозрению в убийстве задержали 34-летний местный житель.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)