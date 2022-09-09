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Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой - РИА Новости, 09.09.2022
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Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой
Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой - РИА Новости, 09.09.2022
Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой
Школьницу, которую искали два дня в Ростовской области, нашли убитой, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:20
2022-09-09T21:04
происшествия
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 9 сен — РИА Новости. Школьницу, которую искали два дня в Ростовской области, нашли убитой, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.По информации ведомства, позавчера утром 14-летняя девочка из хутора Прохоровка ушла в школу, но домой не вернулась. Начались ее поиски, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство"."В лесополосе, расположенной на окраине села Прохоровка Красносулинского района, обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти", — сообщили в СК.По подозрению в убийстве задержали 34-летний местный житель.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:20 09.09.2022 (обновлено: 21:04 09.09.2022)
 
Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой

Под Ростовом нашли убитой пропавшую по пути в школу 14-летнюю девочку из хутора Прохоровка

© Фото : СУСК России по Ростовской областиВ Красносулинском районе Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки
В Красносулинском районе Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : СУСК России по Ростовской области
В Красносулинском районе Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 сен — РИА Новости. Школьницу, которую искали два дня в Ростовской области, нашли убитой, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По информации ведомства, позавчера утром 14-летняя девочка из хутора Прохоровка ушла в школу, но домой не вернулась. Начались ее поиски, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство".
"В лесополосе, расположенной на окраине села Прохоровка Красносулинского района, обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти", — сообщили в СК.
По подозрению в убийстве задержали 34-летний местный житель.
Поиск пропавших в лесной полосе
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"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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