https://ria.ru/20220909/tseny-1815683275.html
Индекс потребительских цен в Китае вырос на 2,5% в августе этого года
Индекс потребительских цен в Китае вырос на 2,5% в августе этого года - РИА Новости, 09.09.2022
Индекс потребительских цен в Китае вырос на 2,5% в августе этого года
Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в августе 2022 года вырос на 2,5% в годовом исчислении, свидетельствуют опубликованные в РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:42
2022-09-09T15:42
2022-09-09T15:42
россия-китай: главное
китай
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в августе 2022 года вырос на 2,5% в годовом исчислении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.В месячном исчислении индекс потребительских цен в августе оставался стабильным. Благодаря противоэпидемическим мерам и действиям по уменьшению негативных эффектов от экстремальной погоды, а также усилиям по обеспечению достаточного предложения и стабильных цен, июльский рост на 0,5% в августе сменился снижением на 0,1%, отметила старший статистик ГСУ Дун Лицзюань.Цена на продукты питания увеличились на 0,5% в месячном выражении, что привело к росту CPI примерно на 0,1 п.п.В частности, цены на свинину в указанном месяце выросли на 0,4%. Темы роста цен на свинину снизились на 25,2 п.п. по сравнению с июлем. Дун Лицзюань объяснила, что 0,4-процентный рост был достигнут благодаря постепенному восстановлению поставок живых свиней на убой и сезонному ослаблению потребительского спроса на свинину.Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,7% в годовом исчислении, что привело к росту CPI примерно на 1,38 п.п.Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 20,2% и 21,9% соответственно.Базовый индекс потребительских цен, который не включает цены на пищевые продукты и энергоносители, вырос в августе на 0,8% в годовом исчислении, оставшись на прежнем уровне по сравнению с темпами роста, зафиксированными в июле.Данные ГСУ также показывают, что индекс цен производителей Китая (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в августе вырос на 2,3% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20220823/toplivo-1811551304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, цены на нефть
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Цены на нефть
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное".
Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в августе 2022 года вырос на 2,5% в годовом исчислении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
В месячном исчислении индекс потребительских цен в августе оставался стабильным. Благодаря противоэпидемическим мерам и действиям по уменьшению негативных эффектов от экстремальной погоды, а также усилиям по обеспечению достаточного предложения и стабильных цен, июльский рост на 0,5% в августе сменился снижением на 0,1%, отметила старший статистик ГСУ Дун Лицзюань.
Цена на продукты питания увеличились на 0,5% в месячном выражении, что привело к росту CPI примерно на 0,1 п.п.
В частности, цены на свинину в указанном месяце выросли на 0,4%. Темы роста цен на свинину снизились на 25,2 п.п. по сравнению с июлем. Дун Лицзюань объяснила, что 0,4-процентный рост был достигнут благодаря постепенному восстановлению поставок живых свиней на убой и сезонному ослаблению потребительского спроса на свинину.
Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,7% в годовом исчислении, что привело к росту CPI примерно на 1,38 п.п.
Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 20,2% и 21,9% соответственно.
Базовый индекс потребительских цен, который не включает цены на пищевые продукты и энергоносители, вырос в августе на 0,8% в годовом исчислении, оставшись на прежнем уровне по сравнению с темпами роста, зафиксированными в июле.
Данные ГСУ также показывают, что индекс цен производителей Китая (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в августе вырос на 2,3% в годовом исчислении.