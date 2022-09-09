https://ria.ru/20220909/trolleybusy-1815612521.html
В Омске вышли на маршруты новые троллейбусы "Адмирал"
В Омске вышли на маршруты новые троллейбусы "Адмирал" - РИА Новости, 09.09.2022
В Омске вышли на маршруты новые троллейбусы "Адмирал"
Глава Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест в пятницу приняли участие в запуске на маршруты девяти новых троллейбусов "Адмирал", сообщает... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:08
2022-09-09T12:08
2022-09-09T12:08
омская область
александр бурков
омск
россия
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общество
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ОМСК, 9 сен – РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест в пятницу приняли участие в запуске на маршруты девяти новых троллейбусов "Адмирал", сообщает облправительство.Обновление общественного транспорта в Омске в 2022 году стало возможным благодаря средствам выделенного Омской области в прошлом году инфраструктурного бюджетного кредита в размере 4,6 миллиарда рублей. Всего планируется приобрести 49 троллейбусов. Первые девять из них стоимостью почти 217 миллионов рублей отправились на свои маршруты."В предыдущие два года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" мы приобрели 62 троллейбуса, и тем самым практически наполовину обновили весь троллейбусный парк. И сегодня - еще девять троллейбусов. Эти троллейбусы мы приобрели в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, который нам выделило правительство России для развития транспортной сети на Левом берегу Омска. Вслед за этими мы приобретем еще 40 троллейбусов. "Надеюсь, таких же красивых и современных, как этот троллейбус "Адмирал", - сказал глава региона.Бурков отметил, что не в каждом российском городе есть троллейбусное сообщение. В Омске же первый троллейбусный маршрут запустили 67 лет назад, и в настоящее время работа по развитию транспортной сети этого экологически чистого вида транспорта продолжается."Нам еще предстоит с вами реконструировать депо на улице Ватутина, построить две тяговые подстанции и контактную линию более 10 километров. Это действительно большой объем, который мы должны закончить в следующем году. Нам сегодня необходимо развитие транспортной сети в связи с тем, что мы планируем строительство на Левом берегу в ближайшие годы более 1,3 миллиона квадратных метров нового жилья. К строительству новых домов мы должны создать развитую транспортную инфраструктуру, чтобы наши омичи чувствовали себя комфортно", - сообщил губернатор.В рамках инфраструктурного бюджетного кредита в Омске планируется развитие улично-дорожной сети общей протяженностью 13,5 километра, устройство 10,6 километра контактной троллейбусной сети по улицам Крупской, Перелета, Комарова, Лукашевича и Волгоградской, строительство двух тяговых подстанций и реконструкция троллейбусного депо на улице Ватутина. Кроме того, в 2022 и 2023 году будут размещены закупки на приобретение еще нескольких десятков троллейбусов.
https://ria.ru/20220903/remont-1814205874.html
https://ria.ru/20220906/omsk-1814783454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бурков, омск, россия, омская область, общество
Омская область , Александр Бурков, Омск, Россия, Омская область, Общество
В Омске вышли на маршруты новые троллейбусы "Адмирал"
В Омске вышли на маршруты девять новых троллейбусов "Адмирал"
ОМСК, 9 сен – РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест в пятницу приняли участие в запуске на маршруты девяти новых троллейбусов "Адмирал", сообщает облправительство.
Обновление общественного транспорта в Омске в 2022 году стало возможным благодаря средствам выделенного Омской области в прошлом году инфраструктурного бюджетного кредита в размере 4,6 миллиарда рублей. Всего планируется приобрести 49 троллейбусов. Первые девять из них стоимостью почти 217 миллионов рублей отправились на свои маршруты.
"В предыдущие два года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" мы приобрели 62 троллейбуса, и тем самым практически наполовину обновили весь троллейбусный парк. И сегодня - еще девять троллейбусов. Эти троллейбусы мы приобрели в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, который нам выделило правительство России
для развития транспортной сети на Левом берегу Омска. Вслед за этими мы приобретем еще 40 троллейбусов. "Надеюсь, таких же красивых и современных, как этот троллейбус "Адмирал", - сказал глава региона.
Бурков отметил, что не в каждом российском городе есть троллейбусное сообщение. В Омске же первый троллейбусный маршрут запустили 67 лет назад, и в настоящее время работа по развитию транспортной сети этого экологически чистого вида транспорта продолжается.
"Нам еще предстоит с вами реконструировать депо на улице Ватутина, построить две тяговые подстанции и контактную линию более 10 километров. Это действительно большой объем, который мы должны закончить в следующем году. Нам сегодня необходимо развитие транспортной сети в связи с тем, что мы планируем строительство на Левом берегу в ближайшие годы более 1,3 миллиона квадратных метров нового жилья. К строительству новых домов мы должны создать развитую транспортную инфраструктуру, чтобы наши омичи чувствовали себя комфортно", - сообщил губернатор.
В рамках инфраструктурного бюджетного кредита в Омске планируется развитие улично-дорожной сети общей протяженностью 13,5 километра, устройство 10,6 километра контактной троллейбусной сети по улицам Крупской, Перелета, Комарова, Лукашевича и Волгоградской, строительство двух тяговых подстанций и реконструкция троллейбусного депо на улице Ватутина. Кроме того, в 2022 и 2023 году будут размещены закупки на приобретение еще нескольких десятков троллейбусов.