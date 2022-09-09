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Гладков рассказал об итогах белгородского проекта "Дворовый тренер" - РИА Новости, 09.09.2022
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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220909/trener-1815710852.html
Гладков рассказал об итогах белгородского проекта "Дворовый тренер"
Гладков рассказал об итогах белгородского проекта "Дворовый тренер" - РИА Новости, 09.09.2022
Гладков рассказал об итогах белгородского проекта "Дворовый тренер"
Более шести тысяч жителей Белгородской области стали участниками прошедшего летом социально значимого проекта "Дворовый тренер", который позволяет юным жителям... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:55
2022-09-09T16:55
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 9 сен – РИА Новости. Более шести тысяч жителей Белгородской области стали участниками прошедшего летом социально значимого проекта "Дворовый тренер", который позволяет юным жителям региона заниматься на спортплощадках во дворах различными видами спорта под руководством тренеров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Проект "Дворовый тренер" реализуется в Белгородской области уже десятый год подряд. В течение трех летних месяцев на спортплощадках в парках, во дворах школ и многоквартирных домов опытные тренеры проводили бесплатные занятия по разным видам спорта для всех желающих. Они занимались футболом, баскетболом, волейболом, обычной физкультурой, участвовали в эстафетах и других командных соревнованиях. В тренерский состав традиционно вошли специалисты из спортивных школ, инструкторы по спорту, инструкторы комплекса ГТО, местные активисты."Такой проект позволяет родителям быть спокойнее, потому что каждый взрослый волнуется о том, чем занимается его ребёнок в то время, когда его родители на работе. Но и дети, конечно, набрались сил, занимаясь любимым видом спорта на дворовых площадках", - отметил глава региона, добавив, что всего этим летом в проекте поучаствовали около шести тысяч человек.Новый сезон проекта стартовал в начале лета в рамках нацпроекта "Демография". По данным регионального правительства, в текущем году значительно выросло количество площадок проекта, а число вовлечённых тренеров увеличилось на треть: в этом году было охвачено в общей сложности более 340 дворовых территорий, на которых были задействованы 414 тренеров.Проект "Дворовый тренер" продолжится и следующим летом.
https://ria.ru/20220906/meditsina-1814954165.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
16:55 09.09.2022
 
Гладков рассказал об итогах белгородского проекта "Дворовый тренер"

Более шести тысяч жителей Белгородской области приняли участие в проекте "Дворовый тренер"

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 сен – РИА Новости. Более шести тысяч жителей Белгородской области стали участниками прошедшего летом социально значимого проекта "Дворовый тренер", который позволяет юным жителям региона заниматься на спортплощадках во дворах различными видами спорта под руководством тренеров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Проект "Дворовый тренер" реализуется в Белгородской области уже десятый год подряд. В течение трех летних месяцев на спортплощадках в парках, во дворах школ и многоквартирных домов опытные тренеры проводили бесплатные занятия по разным видам спорта для всех желающих. Они занимались футболом, баскетболом, волейболом, обычной физкультурой, участвовали в эстафетах и других командных соревнованиях. В тренерский состав традиционно вошли специалисты из спортивных школ, инструкторы по спорту, инструкторы комплекса ГТО, местные активисты.
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"Такой проект позволяет родителям быть спокойнее, потому что каждый взрослый волнуется о том, чем занимается его ребёнок в то время, когда его родители на работе. Но и дети, конечно, набрались сил, занимаясь любимым видом спорта на дворовых площадках", - отметил глава региона, добавив, что всего этим летом в проекте поучаствовали около шести тысяч человек.
Новый сезон проекта стартовал в начале лета в рамках нацпроекта "Демография". По данным регионального правительства, в текущем году значительно выросло количество площадок проекта, а число вовлечённых тренеров увеличилось на треть: в этом году было охвачено в общей сложности более 340 дворовых территорий, на которых были задействованы 414 тренеров.
Проект "Дворовый тренер" продолжится и следующим летом.
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