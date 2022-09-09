https://ria.ru/20220909/toplivo-1815558594.html

"Ъ": Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива

"Ъ": Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива - РИА Новости, 09.09.2022

"Ъ": Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива

Россия может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива, а объем демпфера может составить более 60 миллиардов рублей в год, пишет в пятницу газета... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T04:58

2022-09-09T04:58

2022-09-09T14:23

экономика

белоруссия

россия

украина

евросоюз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива, а объем демпфера может составить более 60 миллиардов рублей в год, пишет в пятницу газета "Коммерсант".Минэнерго и Минфин России обсуждают импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии, пишет газета со ссылкой на источники в отрасли. Отмечается, что если стоит задача перенаправления в Россию всего топлива, который Белоруссия ранее поставляла на Украину, то объем демпфера составит 5,5 миллиарда рублей по бензинам и 58 миллиардов рублей по дизтопливу."Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения Россией боевых действий в этой стране. Главная цель обсуждаемых мер — поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций", — пишет газета со ссылкой на два источника.Сообщается, что, по данным независимого ценового агентства Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 и 2,97 миллиона тонн. Уточняется, что российские НПЗ получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, а белорусские НПЗ сейчас не могут его получить.Подчеркивается, что поставки в Россию без демпфера будут для Белоруссии убыточны и такие операции почти не проводятся. В России обсуждают, как можно выплачивать демпфер белорусским заводам.По словам собеседника газеты, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат используют. Также собеседники газеты в отрасли считают, что может быть изучен вариант получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России.Как пишет издание, проблемы с экспортом Белоруссии в Европу начались из-за введения США и ЕС санкций против белорусских НПЗ после инцидента с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, а в июне этого года ЕС ужесточил санкции против Новополоцкого НПЗ. В апреле этого года Белоруссия заявила, что из-за санкций загрузка Мозырского и Новополоцкого НПЗ уже снизилась вдвое, примерно до 14 тысяч и 12 тысяч тонн нефти в день.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815262749.html

https://ria.ru/20220908/neft-1815498859.html

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экономика, белоруссия, россия, украина, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть