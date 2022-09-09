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"Ъ": Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива - РИА Новости, 09.09.2022
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"Ъ": Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива
"Ъ": Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива - РИА Новости, 09.09.2022
"Ъ": Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива
Россия может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива, а объем демпфера может составить более 60 миллиардов рублей в год, пишет в пятницу газета... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T04:58
2022-09-09T14:23
экономика
белоруссия
россия
украина
евросоюз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива, а объем демпфера может составить более 60 миллиардов рублей в год, пишет в пятницу газета "Коммерсант".Минэнерго и Минфин России обсуждают импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии, пишет газета со ссылкой на источники в отрасли. Отмечается, что если стоит задача перенаправления в Россию всего топлива, который Белоруссия ранее поставляла на Украину, то объем демпфера составит 5,5 миллиарда рублей по бензинам и 58 миллиардов рублей по дизтопливу."Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения Россией боевых действий в этой стране. Главная цель обсуждаемых мер — поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций", — пишет газета со ссылкой на два источника.Сообщается, что, по данным независимого ценового агентства Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 и 2,97 миллиона тонн. Уточняется, что российские НПЗ получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, а белорусские НПЗ сейчас не могут его получить.Подчеркивается, что поставки в Россию без демпфера будут для Белоруссии убыточны и такие операции почти не проводятся. В России обсуждают, как можно выплачивать демпфер белорусским заводам.По словам собеседника газеты, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат используют. Также собеседники газеты в отрасли считают, что может быть изучен вариант получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России.Как пишет издание, проблемы с экспортом Белоруссии в Европу начались из-за введения США и ЕС санкций против белорусских НПЗ после инцидента с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, а в июне этого года ЕС ужесточил санкции против Новополоцкого НПЗ. В апреле этого года Белоруссия заявила, что из-за санкций загрузка Мозырского и Новополоцкого НПЗ уже снизилась вдвое, примерно до 14 тысяч и 12 тысяч тонн нефти в день.
https://ria.ru/20220907/gaz-1815262749.html
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экономика, белоруссия, россия, украина, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть
Экономика, Белоруссия, Россия, Украина, Евросоюз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Цены на нефть
04:58 09.09.2022 (обновлено: 14:23 09.09.2022)
 
"Ъ": Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива

"Ъ": Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Беларусь
Флаг Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива, а объем демпфера может составить более 60 миллиардов рублей в год, пишет в пятницу газета "Коммерсант".
Минэнерго и Минфин России обсуждают импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии, пишет газета со ссылкой на источники в отрасли. Отмечается, что если стоит задача перенаправления в Россию всего топлива, который Белоруссия ранее поставляла на Украину, то объем демпфера составит 5,5 миллиарда рублей по бензинам и 58 миллиардов рублей по дизтопливу.
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"Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения Россией боевых действий в этой стране. Главная цель обсуждаемых мер — поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций", — пишет газета со ссылкой на два источника.
Сообщается, что, по данным независимого ценового агентства Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 и 2,97 миллиона тонн. Уточняется, что российские НПЗ получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, а белорусские НПЗ сейчас не могут его получить.
Подчеркивается, что поставки в Россию без демпфера будут для Белоруссии убыточны и такие операции почти не проводятся. В России обсуждают, как можно выплачивать демпфер белорусским заводам.
По словам собеседника газеты, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат используют. Также собеседники газеты в отрасли считают, что может быть изучен вариант получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России.
Как пишет издание, проблемы с экспортом Белоруссии в Европу начались из-за введения США и ЕС санкций против белорусских НПЗ после инцидента с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, а в июне этого года ЕС ужесточил санкции против Новополоцкого НПЗ. В апреле этого года Белоруссия заявила, что из-за санкций загрузка Мозырского и Новополоцкого НПЗ уже снизилась вдвое, примерно до 14 тысяч и 12 тысяч тонн нефти в день.
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