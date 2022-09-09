https://ria.ru/20220909/spetsoperatsiya-1815655205.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:00
2022-09-09T18:00
2022-09-09T18:15
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787963369_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_659cfea29125075eb6f55654dc3f1954.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки, Северска и Соледара. Пресечена попытка ВСУ форсировать Днепр и высадиться у Каменки-Днепровской, 15 катеров с десантом накрыты огнем. Кроме того, отбиты все атаки на Николаево-Криворожском направлении, противник понес потери и отступил.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы десять пунктов управления, 153 района скопления живой силы и техники, 52 артиллерийских расчета, три склада вооружения и боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 152 вертолета, 1916 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 827 реактивных систем залпового огня, 4870 танков и других бронемашин, 3371 орудие полевой артиллерии и 5417 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787963369_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_f0283ba5087ac5bb7450fae25bbc0501.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 сентября 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки, Северска и Соледара. Пресечена попытка ВСУ форсировать Днепр и высадиться у Каменки-Днепровской, 15 катеров с десантом накрыты огнем. Кроме того, отбиты все атаки на Николаево-Криворожском направлении, противник понес потери и отступил.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы десять пунктов управления, 153 района скопления живой силы и техники, 52 артиллерийских расчета, три склада вооружения и боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 152 вертолета, 1916 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 827 реактивных систем залпового огня, 4870 танков и других бронемашин, 3371 орудие полевой артиллерии и 5417 единиц автомобильной техники.