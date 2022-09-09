https://ria.ru/20220909/spetsoperatsiya-1815630642.html

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.09.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы о ходе специальной военной операции России на Украине и заявлениях о... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:08

2022-09-09T13:08

2022-09-09T13:08

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

игорь конашенков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы о ходе специальной военной операции России на Украине и заявлениях о якобы "контрнаступлении" украинских войск."Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову", - сказал Песков журналистам.Он также не стал отвечать на вопрос, обеспокоен ли Кремль происходящим, посоветовав журналистам обращаться в министерство обороны.Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

https://ria.ru/20220908/kharkov-1815517770.html

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Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, игорь конашенков, дмитрий песков