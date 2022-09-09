https://ria.ru/20220909/spetsoperatsiya-1815630642.html
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.09.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы о ходе специальной военной операции России на Украине и заявлениях о... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:08
2022-09-09T13:08
2022-09-09T13:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
игорь конашенков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы о ходе специальной военной операции России на Украине и заявлениях о якобы "контрнаступлении" украинских войск."Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову", - сказал Песков журналистам.Он также не стал отвечать на вопрос, обеспокоен ли Кремль происходящим, посоветовав журналистам обращаться в министерство обороны.Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
https://ria.ru/20220908/kharkov-1815517770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине и контрнаступлении ВСУ