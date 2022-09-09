Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/spetsoperatsiya-1815630642.html
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине - РИА Новости, 09.09.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы о ходе специальной военной операции России на Украине и заявлениях о... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:08
2022-09-09T13:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810280666_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_31ea7a5f2fd18f1cf963ce1ca0885b61.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы о ходе специальной военной операции России на Украине и заявлениях о якобы "контрнаступлении" украинских войск."Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову", - сказал Песков журналистам.Он также не стал отвечать на вопрос, обеспокоен ли Кремль происходящим, посоветовав журналистам обращаться в министерство обороны.Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
https://ria.ru/20220908/kharkov-1815517770.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810280666_9:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_1fbbd60ae5059d36fe8fb7538bce361d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, игорь конашенков, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Игорь Конашенков, Дмитрий Песков
13:08 09.09.2022
 
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о спецоперации на Украине и контрнаступлении ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ проводит артиллерийскую разведку противника с помощью коптера
Военнослужащий ВС РФ проводит артиллерийскую разведку противника с помощью коптера - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ проводит артиллерийскую разведку противника с помощью коптера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы о ходе специальной военной операции России на Украине и заявлениях о якобы "контрнаступлении" украинских войск.
"Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову", - сказал Песков журналистам.
Он также не стал отвечать на вопрос, обеспокоен ли Кремль происходящим, посоветовав журналистам обращаться в министерство обороны.
Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 20:21Специальная военная операция на Украине
В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьИгорь КонашенковДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала