https://ria.ru/20220909/sotrudnichestvo-1815643280.html

В КНР назвали борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией

В КНР назвали борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.09.2022

В КНР назвали борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией

Противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:46

2022-09-09T13:46

2022-09-09T15:35

в мире

россия

китай

сша

госдума рф

всекитайское собрание народных представителей

нато

ли чжаньшу

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу на встрече с лидерами фракций Госдумы."Еще одно важное направление нашего стратегического взаимодействия — это совместное противодействие американской политике гегемонии, травле и политике силы. Мы видим, как американцы сейчас для того, чтобы удерживать свое господство в мире, рассматривают Китай и Россию как своих стратегических соперников. И проводят двойное сдерживание против нас", — сказал он.По его словам, речь идет о бесконтрольной экспансии НАТО на восток и глубоком вмешательстве в дела Азиатско-Тихоокеанского региона."Они сколачивают узкоблоковые структуры, а также проводят Индо-Тихоокеанскую стратегию именно для того, чтобы сдерживать наше развитие через два океана — это Тихий океан и Индийский океан. С этой точки зрения актуальность усиления нашего стратегического взаимодействия будет только нарастать, и мы будем совместно бороться с их гегемонией и политикой силы", — отметил он.Ли Чжаньшу по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина находится с официальным визитом в России. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815308802.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, сша, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, нато, ли чжаньшу, вячеслав володин, владимир путин