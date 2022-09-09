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В КНР назвали борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.09.2022
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В КНР назвали борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией
В КНР назвали борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.09.2022
В КНР назвали борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией
Противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:46
2022-09-09T15:35
в мире
россия
китай
сша
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
нато
ли чжаньшу
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу на встрече с лидерами фракций Госдумы."Еще одно важное направление нашего стратегического взаимодействия — это совместное противодействие американской политике гегемонии, травле и политике силы. Мы видим, как американцы сейчас для того, чтобы удерживать свое господство в мире, рассматривают Китай и Россию как своих стратегических соперников. И проводят двойное сдерживание против нас", — сказал он.По его словам, речь идет о бесконтрольной экспансии НАТО на восток и глубоком вмешательстве в дела Азиатско-Тихоокеанского региона."Они сколачивают узкоблоковые структуры, а также проводят Индо-Тихоокеанскую стратегию именно для того, чтобы сдерживать наше развитие через два океана — это Тихий океан и Индийский океан. С этой точки зрения актуальность усиления нашего стратегического взаимодействия будет только нарастать, и мы будем совместно бороться с их гегемонией и политикой силы", — отметил он.Ли Чжаньшу по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина находится с официальным визитом в России. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с Владимиром Путиным.
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в мире, россия, китай, сша, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, нато, ли чжаньшу, вячеслав володин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, США, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей, НАТО, Ли Чжаньшу, Вячеслав Володин, Владимир Путин
13:46 09.09.2022 (обновлено: 15:35 09.09.2022)
 
В КНР назвали борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией

Спикер парламента КНР: борьба с гегемонией США — важная часть сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и КНР
Государственные флаги России и КНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственные флаги России и КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу на встрече с лидерами фракций Госдумы.
"Еще одно важное направление нашего стратегического взаимодействия — это совместное противодействие американской политике гегемонии, травле и политике силы. Мы видим, как американцы сейчас для того, чтобы удерживать свое господство в мире, рассматривают Китай и Россию как своих стратегических соперников. И проводят двойное сдерживание против нас", — сказал он.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 08:40
В Китае набросились на США из-за России
По его словам, речь идет о бесконтрольной экспансии НАТО на восток и глубоком вмешательстве в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Они сколачивают узкоблоковые структуры, а также проводят Индо-Тихоокеанскую стратегию именно для того, чтобы сдерживать наше развитие через два океана — это Тихий океан и Индийский океан. С этой точки зрения актуальность усиления нашего стратегического взаимодействия будет только нарастать, и мы будем совместно бороться с их гегемонией и политикой силы", — отметил он.
Ли Чжаньшу по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина находится с официальным визитом в России. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с Владимиром Путиным.
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 18:56
Никто не сможет помешать отношениям с Россией, заявил спикер парламента КНР
 
В миреРоссияКитайСШАГосдума РФВсекитайское собрание народных представителейНАТОЛи ЧжаньшуВячеслав ВолодинВладимир Путин
 
 
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