13:46 09.09.2022 (обновлено: 15:35 09.09.2022)
В КНР назвали борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией
Спикер парламента КНР: борьба с гегемонией США — важная часть сотрудничества с Россией
Государственные флаги России и КНР. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу на встрече с лидерами фракций Госдумы.
"Еще одно важное направление нашего стратегического взаимодействия — это совместное противодействие американской политике гегемонии, травле и политике силы. Мы видим, как американцы сейчас для того, чтобы удерживать свое господство в мире, рассматривают Китай и Россию как своих стратегических соперников. И проводят двойное сдерживание против нас", — сказал он.
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По его словам, речь идет о бесконтрольной экспансии НАТО на восток и глубоком вмешательстве в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Они сколачивают узкоблоковые структуры, а также проводят Индо-Тихоокеанскую стратегию именно для того, чтобы сдерживать наше развитие через два океана — это Тихий океан и Индийский океан. С этой точки зрения актуальность усиления нашего стратегического взаимодействия будет только нарастать, и мы будем совместно бороться с их гегемонией и политикой силы", — отметил он.
Ли Чжаньшу по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина находится с официальным визитом в России. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с Владимиром Путиным.