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МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение - РИА Новости, 09.09.2022
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МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение
МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение - РИА Новости, 09.09.2022
МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение
Соглашение о партнерстве на площадке Всероссийского чемпионата по производительности подпишут 11 ноября, МСП Банк и Центр повышения производительности... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:08
2022-09-09T15:08
мсп банк
петр засельский
россия
экономика
технологии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Соглашение о партнерстве на площадке Всероссийского чемпионата по производительности подпишут 11 ноября, МСП Банк и Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба банка.Совместная работа будет направлена на проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение производительности и конкурентоспособности российских предприятий, развитие востребованных управленческих компетенций у руководителей компаний, а также популяризацию лучших практик в области повышения производительности труда.По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, банк заинтересован в повышении производительности и конкурентоспособности российских предприятий, поэтому постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности.Уже сегодня в одном из мастер-классов Центра принял участие специалист МСП Банка. Он рассказал о том, какие инструменты финансовой поддержки доступны сегодня предпринимателям и как ими воспользоваться.Как отметила директор Центра Екатерина Гришина, сегодня в рамках национального проекта "Производительность труда" разрабатываются новые решения для устойчивости бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства.Центр совместно с ведущими бизнес-школами страны реализует программу подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Это одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда". Обучение направлено на развитие критически важных компетенций для повышения производительности предприятий в условиях динамично меняющегося рынка.
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мсп банк, петр засельский, россия, экономика, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МСП Банк, Петр Засельский, Россия, Экономика, Технологии, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
15:08 09.09.2022
 

МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение

© Фото : пресс-служба МСП БанкаМСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение
МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : пресс-служба МСП Банка
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Соглашение о партнерстве на площадке Всероссийского чемпионата по производительности подпишут 11 ноября, МСП Банк и Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба банка.
Совместная работа будет направлена на проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение производительности и конкурентоспособности российских предприятий, развитие востребованных управленческих компетенций у руководителей компаний, а также популяризацию лучших практик в области повышения производительности труда.
По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, банк заинтересован в повышении производительности и конкурентоспособности российских предприятий, поэтому постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности.
"Эксперты банка также поделятся своими знаниями с руководителями российских компаний в рамках мероприятий программы "Лидеры производительности", – сказал Засельский.
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Уже сегодня в одном из мастер-классов Центра принял участие специалист МСП Банка. Он рассказал о том, какие инструменты финансовой поддержки доступны сегодня предпринимателям и как ими воспользоваться.
Как отметила директор Центра Екатерина Гришина, сегодня в рамках национального проекта "Производительность труда" разрабатываются новые решения для устойчивости бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства.
"Отвечая на актуальные запросы российской экономики, теперь мы планируем предоставить возможность участникам программы воспользоваться инструментами финансового стимулирования, в частности, получить льготное кредитование проектов по развитию предприятий. Это позволит обеспечить еще более высокую вовлеченность руководителей в процесс разработки проекта, а главное – будет способствовать его быстрой реализации", – сказала Гришина, слова которой цитирует пресс-служба МСП банка.
Центр совместно с ведущими бизнес-школами страны реализует программу подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Это одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда". Обучение направлено на развитие критически важных компетенций для повышения производительности предприятий в условиях динамично меняющегося рынка.
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МСП БанкПетр ЗасельскийРоссияЭкономикаТехнологииМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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