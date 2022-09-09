https://ria.ru/20220909/soglashenie-1815673358.html

МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение

МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение - РИА Новости, 09.09.2022

МСП Банк и центр повышения производительности ВАВТ подпишут соглашение

Соглашение о партнерстве на площадке Всероссийского чемпионата по производительности подпишут 11 ноября, МСП Банк и Центр повышения производительности... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:08

2022-09-09T15:08

2022-09-09T15:08

мсп банк

петр засельский

россия

экономика

технологии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Соглашение о партнерстве на площадке Всероссийского чемпионата по производительности подпишут 11 ноября, МСП Банк и Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба банка.Совместная работа будет направлена на проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение производительности и конкурентоспособности российских предприятий, развитие востребованных управленческих компетенций у руководителей компаний, а также популяризацию лучших практик в области повышения производительности труда.По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, банк заинтересован в повышении производительности и конкурентоспособности российских предприятий, поэтому постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности.Уже сегодня в одном из мастер-классов Центра принял участие специалист МСП Банка. Он рассказал о том, какие инструменты финансовой поддержки доступны сегодня предпринимателям и как ими воспользоваться.Как отметила директор Центра Екатерина Гришина, сегодня в рамках национального проекта "Производительность труда" разрабатываются новые решения для устойчивости бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства.Центр совместно с ведущими бизнес-школами страны реализует программу подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Это одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда". Обучение направлено на развитие критически важных компетенций для повышения производительности предприятий в условиях динамично меняющегося рынка.

https://ria.ru/20220906/kredity-1814751734.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, петр засельский, россия, экономика, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)