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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы - РИА Новости, 09.09.2022
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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы - РИА Новости, 09.09.2022
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:13
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москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
день города москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль функционирования электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В сообщении уточняется, что на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.Сообщается, что на особом контроле находится уборка города. В этой работе задействовано необходимое количество коммунальной техники.
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, день города москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, День города Москвы
08:13 09.09.2022
 
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве
Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль функционирования электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В сообщении уточняется, что на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.
Сообщается, что на особом контроле находится уборка города. В этой работе задействовано необходимое количество коммунальной техники.
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