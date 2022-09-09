https://ria.ru/20220909/sluzhby-1815565783.html
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы - РИА Новости, 09.09.2022
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:13
2022-09-09T08:13
2022-09-09T08:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
день города москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль функционирования электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В сообщении уточняется, что на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.Сообщается, что на особом контроле находится уборка города. В этой работе задействовано необходимое количество коммунальной техники.
https://ria.ru/20220907/moskva-1815250693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, день города москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, День города Москвы
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города, сообщил
заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Усилен контроль функционирования электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В сообщении уточняется, что на дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.
Сообщается, что на особом контроле находится уборка города. В этой работе задействовано необходимое количество коммунальной техники.