17:30 09.09.2022 (обновлено: 17:48 09.09.2022)
На Украине нашли повод "вычеркнуть из друзей" Словакию
В Киеве собрались "удалить из друзей" Словакию из-за риска распада проукраинской коалиции
Братислава. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Продолжающийся третий месяц политический кризис в Словакии грозит уходом проукраинского правительства, что заставит Киев "вычеркнуть" Братиславу "из круга друзей", пишет "Европейская правда".
На днях из правящей в Словакии коалиции вышла партия "Свобода и солидарность" (SaS) во главе с ушедшим в отставку министром экономики Рихардом Суликом. Вместе с ним с должностей ушли министры иностранных дел, образования и юстиции.
Сулик объявил об уходе в оппозицию еще в начале июля. Его партия дала время премьеру Эдуарду Гегеру на формирование нового коалиционного соглашения, выдвинув требование — убрать из правительства министра финансов Игоря Матовича. Последний сначала был премьером, однако ушел с ключевого поста после первого ультиматума SaS.
При этом глава SaS допустил возвращение в коалицию и обещал поддерживать Гегера и не голосовать за отставку премьера. Такая позиция продиктована нежеланием допустить досрочные выборы, на которых с большой вероятностью победят партии двух бывших премьеров — Петера Пеллегрини (Hlas) и Роберта Фицо (Smer-SD).
"Такой сценарий будет означать пророссийский <…> реванш в Словакии", — утверждают авторы.
В статье утверждается, что для действующей коалиции проблемы только начинаются: как и в остальной Европе, в стране выросла инфляция из-за дорожающих энергоресурсов, причем доля России в их поставках — одна из самых высоких. На этом фоне рейтинги правительства будут падать, что заставит кабмин действовать осторожно во внешней политике. Авторы публикации опасаются, что Киев не получит от Братиславы истребители МиГ-29.
Кроме того, есть риск полного развала коалиции. Такой сценарий возможен к весне, что сделает неизбежной победу оппозиции, считают обозреватели ЕП. Этот вариант развития событий они назвали худшим.
"Риск того, что Словакия выйдет из круга друзей Украины и присоединится к противоположному лагерю, является очень высоким", — подытожили авторы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее целью является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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