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На Украине нашли повод "вычеркнуть из друзей" Словакию - РИА Новости, 09.09.2022
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На Украине нашли повод "вычеркнуть из друзей" Словакию
На Украине нашли повод "вычеркнуть из друзей" Словакию - РИА Новости, 09.09.2022
На Украине нашли повод "вычеркнуть из друзей" Словакию
Продолжающийся третий месяц политический кризис в Словакии грозит уходом проукраинского правительства, что заставит Киев "вычеркнуть" Братиславу "из круга... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:30
2022-09-09T17:48
в мире
игорь матович
роберт фицо
украина
словакия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Продолжающийся третий месяц политический кризис в Словакии грозит уходом проукраинского правительства, что заставит Киев "вычеркнуть" Братиславу "из круга друзей", пишет "Европейская правда".На днях из правящей в Словакии коалиции вышла партия "Свобода и солидарность" (SaS) во главе с ушедшим в отставку министром экономики Рихардом Суликом. Вместе с ним с должностей ушли министры иностранных дел, образования и юстиции.Сулик объявил об уходе в оппозицию еще в начале июля. Его партия дала время премьеру Эдуарду Гегеру на формирование нового коалиционного соглашения, выдвинув требование — убрать из правительства министра финансов Игоря Матовича. Последний сначала был премьером, однако ушел с ключевого поста после первого ультиматума SaS.При этом глава SaS допустил возвращение в коалицию и обещал поддерживать Гегера и не голосовать за отставку премьера. Такая позиция продиктована нежеланием допустить досрочные выборы, на которых с большой вероятностью победят партии двух бывших премьеров — Петера Пеллегрини (Hlas) и Роберта Фицо (Smer-SD)."Такой сценарий будет означать пророссийский &lt;…&gt; реванш в Словакии", — утверждают авторы.В статье утверждается, что для действующей коалиции проблемы только начинаются: как и в остальной Европе, в стране выросла инфляция из-за дорожающих энергоресурсов, причем доля России в их поставках — одна из самых высоких. На этом фоне рейтинги правительства будут падать, что заставит кабмин действовать осторожно во внешней политике. Авторы публикации опасаются, что Киев не получит от Братиславы истребители МиГ-29.Кроме того, есть риск полного развала коалиции. Такой сценарий возможен к весне, что сделает неизбежной победу оппозиции, считают обозреватели ЕП. Этот вариант развития событий они назвали худшим."Риск того, что Словакия выйдет из круга друзей Украины и присоединится к противоположному лагерю, является очень высоким", — подытожили авторы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее целью является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220908/katastrofa-1815302979.html
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в мире, игорь матович, роберт фицо, украина, словакия
В мире, Игорь Матович, Роберт Фицо, Украина, Словакия
17:30 09.09.2022 (обновлено: 17:48 09.09.2022)
 
На Украине нашли повод "вычеркнуть из друзей" Словакию

В Киеве собрались "удалить из друзей" Словакию из-за риска распада проукраинской коалиции

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Братислава. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Продолжающийся третий месяц политический кризис в Словакии грозит уходом проукраинского правительства, что заставит Киев "вычеркнуть" Братиславу "из круга друзей", пишет "Европейская правда".
На днях из правящей в Словакии коалиции вышла партия "Свобода и солидарность" (SaS) во главе с ушедшим в отставку министром экономики Рихардом Суликом. Вместе с ним с должностей ушли министры иностранных дел, образования и юстиции.
Сулик объявил об уходе в оппозицию еще в начале июля. Его партия дала время премьеру Эдуарду Гегеру на формирование нового коалиционного соглашения, выдвинув требование — убрать из правительства министра финансов Игоря Матовича. Последний сначала был премьером, однако ушел с ключевого поста после первого ультиматума SaS.
При этом глава SaS допустил возвращение в коалицию и обещал поддерживать Гегера и не голосовать за отставку премьера. Такая позиция продиктована нежеланием допустить досрочные выборы, на которых с большой вероятностью победят партии двух бывших премьеров — Петера Пеллегрини (Hlas) и Роберта Фицо (Smer-SD).
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"Такой сценарий будет означать пророссийский <…> реванш в Словакии", — утверждают авторы.
В статье утверждается, что для действующей коалиции проблемы только начинаются: как и в остальной Европе, в стране выросла инфляция из-за дорожающих энергоресурсов, причем доля России в их поставках — одна из самых высоких. На этом фоне рейтинги правительства будут падать, что заставит кабмин действовать осторожно во внешней политике. Авторы публикации опасаются, что Киев не получит от Братиславы истребители МиГ-29.
Кроме того, есть риск полного развала коалиции. Такой сценарий возможен к весне, что сделает неизбежной победу оппозиции, считают обозреватели ЕП. Этот вариант развития событий они назвали худшим.
"Риск того, что Словакия выйдет из круга друзей Украины и присоединится к противоположному лагерю, является очень высоким", — подытожили авторы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее целью является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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