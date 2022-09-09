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Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза - РИА Новости, 09.09.2022
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Культура
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Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза
Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза - РИА Новости, 09.09.2022
Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза
Реставраторы закончили очистку копии скульптуры "Петрония Прима, жена императора Виттелия" в Летнем саду, которой неизвестные нарисовали глаза, сообщили в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:30
2022-09-09T17:30
культура
новости культуры
русский музей
россия
происшествия
реставрация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Реставраторы закончили очистку копии скульптуры "Петрония Прима, жена императора Виттелия" в Летнем саду, которой неизвестные нарисовали глаза, сообщили в пресс-службе Русского музея.На восстановление ее первозданного вида ушло четыре дня."Чтобы нивелировать агрессивное воздействие маркера, сотрудникам Русского музея пришлось наложить специальный состав на глаза скульптуры и провести бережную очистку пострадавшей зоны", — уточняют в пресс-службе музея.5 сентября неизвестный пририсовал глаза копии скульптуры "Петрония Прима", оригинал которой находится в Михайловском замке.Сообщалось, что после проверки прокуратуры было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ). По данным прокуратуры, стоимость восстановительных работ составила 16,5 тысяч рублей.
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новости культуры, русский музей, россия, происшествия, реставрация
Культура, Новости культуры, Русский музей, Россия, Происшествия, Реставрация
17:30 09.09.2022
 
Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза

Реставраторы закончили очистку копии скульптуры "Петрония Прима", которой нарисовали глаза

© Фото : Сады Русского Музея/VkontakteРеставраторы Русского музея завершили очистку скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду, которую ранее изрисовал вандал
Реставраторы Русского музея завершили очистку скульптуры Петрония Прима в Летнем саду, которую ранее изрисовал вандал - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Сады Русского Музея/Vkontakte
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Реставраторы закончили очистку копии скульптуры "Петрония Прима, жена императора Виттелия" в Летнем саду, которой неизвестные нарисовали глаза, сообщили в пресс-службе Русского музея.
На восстановление ее первозданного вида ушло четыре дня.
"Чтобы нивелировать агрессивное воздействие маркера, сотрудникам Русского музея пришлось наложить специальный состав на глаза скульптуры и провести бережную очистку пострадавшей зоны", — уточняют в пресс-службе музея.
5 сентября неизвестный пририсовал глаза копии скульптуры "Петрония Прима", оригинал которой находится в Михайловском замке.
Сообщалось, что после проверки прокуратуры было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ). По данным прокуратуры, стоимость восстановительных работ составила 16,5 тысяч рублей.
Копия скульптуры Петрония Прима, жена императора Вителлия в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 13:54Культура
В Петербурге возбудили дело из-за нарисованных глаз на бюсте в Летнем саду
 
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