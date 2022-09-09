https://ria.ru/20220909/skulptura-1815713951.html

Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза

Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза - РИА Новости, 09.09.2022

Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза

Реставраторы закончили очистку копии скульптуры "Петрония Прима, жена императора Виттелия" в Летнем саду, которой неизвестные нарисовали глаза, сообщили в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:30

2022-09-09T17:30

2022-09-09T17:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Реставраторы закончили очистку копии скульптуры "Петрония Прима, жена императора Виттелия" в Летнем саду, которой неизвестные нарисовали глаза, сообщили в пресс-службе Русского музея.На восстановление ее первозданного вида ушло четыре дня."Чтобы нивелировать агрессивное воздействие маркера, сотрудникам Русского музея пришлось наложить специальный состав на глаза скульптуры и провести бережную очистку пострадавшей зоны", — уточняют в пресс-службе музея.5 сентября неизвестный пририсовал глаза копии скульптуры "Петрония Прима", оригинал которой находится в Михайловском замке.Сообщалось, что после проверки прокуратуры было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ). По данным прокуратуры, стоимость восстановительных работ составила 16,5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220909/glaza-1815647317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, русский музей, россия, происшествия, реставрация