https://ria.ru/20220909/skulptura-1815713951.html
Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза
Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза - РИА Новости, 09.09.2022
Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза
Реставраторы закончили очистку копии скульптуры "Петрония Прима, жена императора Виттелия" в Летнем саду, которой неизвестные нарисовали глаза, сообщили в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:30
2022-09-09T17:30
2022-09-09T17:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Реставраторы закончили очистку копии скульптуры "Петрония Прима, жена императора Виттелия" в Летнем саду, которой неизвестные нарисовали глаза, сообщили в пресс-службе Русского музея.На восстановление ее первозданного вида ушло четыре дня."Чтобы нивелировать агрессивное воздействие маркера, сотрудникам Русского музея пришлось наложить специальный состав на глаза скульптуры и провести бережную очистку пострадавшей зоны", — уточняют в пресс-службе музея.5 сентября неизвестный пририсовал глаза копии скульптуры "Петрония Прима", оригинал которой находится в Михайловском замке.Сообщалось, что после проверки прокуратуры было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ). По данным прокуратуры, стоимость восстановительных работ составила 16,5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220909/glaza-1815647317.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, русский музей, россия, происшествия, реставрация
Культура, Новости культуры, Русский музей, Россия, Происшествия, Реставрация
Реставраторы закончили очистку скульптуры, которой пририсовали глаза
Реставраторы закончили очистку копии скульптуры "Петрония Прима", которой нарисовали глаза
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Реставраторы закончили очистку копии скульптуры "Петрония Прима, жена императора Виттелия" в Летнем саду, которой неизвестные нарисовали глаза, сообщили в пресс-службе Русского музея.
На восстановление ее первозданного вида ушло четыре дня.
"Чтобы нивелировать агрессивное воздействие маркера, сотрудникам Русского музея пришлось наложить специальный состав на глаза скульптуры и провести бережную очистку пострадавшей зоны", — уточняют в пресс-службе музея.
5 сентября неизвестный пририсовал глаза копии скульптуры "Петрония Прима", оригинал которой находится в Михайловском замке.
Сообщалось, что после проверки прокуратуры было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ). По данным прокуратуры, стоимость восстановительных работ составила 16,5 тысяч рублей.