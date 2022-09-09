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Молдавскую партию "Шор" лишили госфинансирования - РИА Новости, 09.09.2022
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Молдавскую партию "Шор" лишили госфинансирования
Молдавскую партию "Шор" лишили госфинансирования - РИА Новости, 09.09.2022
Молдавскую партию "Шор" лишили госфинансирования
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" лишена на шесть месяцев госфинансирования, сообщил в пятницу журналистам в Кишиневе вице-председатель Центральной... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:16
2022-09-09T19:16
в мире
марина таубер
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" лишена на шесть месяцев госфинансирования, сообщил в пятницу журналистам в Кишиневе вице-председатель Центральной избирательной комиссии Павел Постика.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Позже парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил депутатского иммунитета главу фракции "Шор" Марину Таубер из-за подозрений в незаконном финансировании партии, позже она была задержана на 30 суток с содержанием в СИЗО. Прокуроры несколько раз продлевали ей эту меру пресечения. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства."Установлено, что партия использовала незадекларированные фонды на общую сумму около 20 тысяч леев (примерно 1000 долларов). Также был превышен установленный максимум трат на предвыборную кампанию", - сказал Постика по окончании заседания комиссии.По его словам, данное решение можно расценивать как предупреждение другим политическим партиям в стране.В Молдавии политические партии финансируются из государственного бюджета. Закон запрещает внешнее финансирование политсил, а также денежную поддержку за счет средств предприятий с государственным капиталом. В 2022 году в бюджет было заложено 42 миллиона (около 2,1 миллиона долларов) леев для субсидий политическим партиям.
https://ria.ru/20220901/dialog-1813862811.html
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Митинг сторонников оппозиционной партии "Шор" у администрации президента в Молдавии
сторонники оппозиционной партии "Шор" протестуют у администрации президента в Молдавии
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в мире, марина таубер, молдавия, кишинев
В мире, Марина Таубер, Молдавия, Кишинев
19:16 09.09.2022
 
Молдавскую партию "Шор" лишили госфинансирования

В Молдавии оппозиционную партию "Шор" лишили государственного финансирования на полгода

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" лишена на шесть месяцев госфинансирования, сообщил в пятницу журналистам в Кишиневе вице-председатель Центральной избирательной комиссии Павел Постика.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Позже парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил депутатского иммунитета главу фракции "Шор" Марину Таубер из-за подозрений в незаконном финансировании партии, позже она была задержана на 30 суток с содержанием в СИЗО. Прокуроры несколько раз продлевали ей эту меру пресечения. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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"Установлено, что партия использовала незадекларированные фонды на общую сумму около 20 тысяч леев (примерно 1000 долларов). Также был превышен установленный максимум трат на предвыборную кампанию", - сказал Постика по окончании заседания комиссии.
По его словам, данное решение можно расценивать как предупреждение другим политическим партиям в стране.
В Молдавии политические партии финансируются из государственного бюджета. Закон запрещает внешнее финансирование политсил, а также денежную поддержку за счет средств предприятий с государственным капиталом. В 2022 году в бюджет было заложено 42 миллиона (около 2,1 миллиона долларов) леев для субсидий политическим партиям.
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