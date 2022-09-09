https://ria.ru/20220909/serdtseparmy-1815616446.html

Вышел новый трейлер фильма-эпоса "Сердце Пармы"

Вышел новый трейлер фильма-эпоса "Сердце Пармы" - РИА Новости, 09.09.2022

Вышел новый трейлер фильма-эпоса "Сердце Пармы"

Вышел второй трейлер эпического экшена "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба дистрибьютора. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:14

2022-09-09T16:14

2022-09-09T16:14

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вышел второй трейлер эпического экшена "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба дистрибьютора. Это экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В главных ролях Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин."Просторный, фактурный, беспощадно красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы нерасторжимо сплетены с характером дикой земли, с волей упрямых богов, с борьбой против неумолимой судьбы", — делится впечатлениями о картине писатель. Ленту он назвал "прорывом к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века". Главный герой — князь Михаил (Кузнецов). Он влюбляется в ведьму-ламию Тиче. Их чувства сильны, но окружение против такого союза. Михаил должен выбрать между любовью и долгом. "Сердце Пармы" выйдет в российский прокат 6 октября.

https://ria.ru/20220902/fantasy-1813239627.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , алексей иванов, сергей пускепалис, евгений миронов, федор бондарчук