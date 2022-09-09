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Вышел новый трейлер фильма-эпоса "Сердце Пармы"
Вышел новый трейлер фильма-эпоса "Сердце Пармы" - РИА Новости, 09.09.2022
Вышел новый трейлер фильма-эпоса "Сердце Пармы"
Вышел второй трейлер эпического экшена "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба дистрибьютора. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:14
2022-09-09T16:14
2022-09-09T16:14
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вышел второй трейлер эпического экшена "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба дистрибьютора. Это экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В главных ролях Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин."Просторный, фактурный, беспощадно красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы нерасторжимо сплетены с характером дикой земли, с волей упрямых богов, с борьбой против неумолимой судьбы", — делится впечатлениями о картине писатель. Ленту он назвал "прорывом к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века". Главный герой — князь Михаил (Кузнецов). Он влюбляется в ведьму-ламию Тиче. Их чувства сильны, но окружение против такого союза. Михаил должен выбрать между любовью и долгом. "Сердце Пармы" выйдет в российский прокат 6 октября.
https://ria.ru/20220902/fantasy-1813239627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , алексей иванов, сергей пускепалис, евгений миронов, федор бондарчук
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, что посмотреть , Алексей Иванов, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Федор Бондарчук
Вышел новый трейлер фильма-эпоса "Сердце Пармы"
Вышел второй трейлер экшена "Сердце Пармы" по роману Иванова с Кузнецовым и Бондарчуком
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вышел второй трейлер эпического экшена "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба дистрибьютора.
Это экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В главных ролях Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин.
"Просторный, фактурный, беспощадно красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы нерасторжимо сплетены с характером дикой земли, с волей упрямых богов, с борьбой против неумолимой судьбы", — делится впечатлениями о картине писатель.
Ленту он назвал "прорывом к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века".
Главный герой — князь Михаил (Кузнецов). Он влюбляется в ведьму-ламию Тиче. Их чувства сильны, но окружение против такого союза. Михаил должен выбрать между любовью и долгом.
"Бывают роли, в которых ты снимаешься для того, чтобы сыграть потом что-то серьезное, тренируешься или пытаешься раскрыть себя по-новому. Это роль, к которой я уже пришел. Ее надо сделать хорошо. Этот роман читали многие, и они ждут высокого результата от фильма", — рассказывает Кузнецов.
"Сердце Пармы" выйдет в российский прокат 6 октября.