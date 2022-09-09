https://ria.ru/20220909/saur-mogila-1815552659.html

Кириенко рассказал о финансировании восстановления Саур-Могилы

Кириенко рассказал о финансировании восстановления Саур-Могилы - РИА Новости, 09.09.2022

Кириенко рассказал о финансировании восстановления Саур-Могилы

Восстановление мемориального комплекса на Саур-Могиле в Донбассе финансировалось из специального фонда президента России, сообщил первый замглавы администрации... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T00:55

2022-09-09T00:55

2022-09-09T01:21

сергей кириенко

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СНЕЖНОЕ (ДНР), 9 сен - РИА Новости. Восстановление мемориального комплекса на Саур-Могиле в Донбассе финансировалось из специального фонда президента России, сообщил первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.Мемориальный комплекс начали восстанавливать в этом году по инициативе президента РФ Владимира Путина. В четверг, 8 сентября, на вершине мемориала впервые с 2014 года зажгли Вечный огонь. На церемонии, помимо Кириенко, присутствовали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков.В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.

https://ria.ru/20220909/saur-mogila-1815552168.html

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сергей кириенко, владимир путин, донбасс, россия, снежное, саур-могила, в мире