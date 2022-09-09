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Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России - РИА Новости, 09.09.2022
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Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России
Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России - РИА Новости, 09.09.2022
Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России
Недавно погибшая командир ополчения Ольга Качура, известная под позывным "Корса", которой посмертно присвоили звание "Герой России", изображена на одном из... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T00:51
2022-09-09T00:58
в мире
ольга качура
денис пушилин
сергей кириенко
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
саур-могила
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Недавно погибшая командир ополчения Ольга Качура, известная под позывным "Корса", которой посмертно присвоили звание "Герой России", изображена на одном из барельефов мемориала комплекса Саур-Могила, отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке. Также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа в результате артобстрела. Глава ДНР Денис Пушилин 3 августа присвоил Качуре звание Героя ДНР (посмертно), на следующий день президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Российской Федерации.Он подчеркнул, что возникший в Саур-Могиле комплекс отражает реально существующую связь поколений.На торжественной церемонии, помимо Кириенко, присутствовали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.Торжественная церемония зажжения вечного огня на восстановленном мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась в четверг.
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в мире, ольга качура, денис пушилин, сергей кириенко, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, саур-могила
В мире, Ольга Качура, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Саур-Могила
00:51 09.09.2022 (обновлено: 00:58 09.09.2022)
 
Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России

Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России Ольги Качуры

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОтреставрированный мемориал "Саур-Могила" в ДНР
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Отреставрированный мемориал "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Недавно погибшая командир ополчения Ольга Качура, известная под позывным "Корса", которой посмертно присвоили звание "Герой России", изображена на одном из барельефов мемориала комплекса Саур-Могила, отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке. Также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа в результате артобстрела. Глава ДНР Денис Пушилин 3 августа присвоил Качуре звание Героя ДНР (посмертно), на следующий день президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Российской Федерации.
"Каждое лицо на обелиске имеет фотографическое сходство. Это реальные герои. И вот в самый последний момент, когда случилась трагедия и погибла легендарная Корса, уже было непонятно, можно ли успеть? Но скульпторы успели. Они остановили работу и успели сделать так, что Корса тоже есть на обелиске. Так же, как и все герои, причем не только ДНР, но и ЛНР. И всей нашей большой страны", - заявил Кириенко.
Он подчеркнул, что возникший в Саур-Могиле комплекс отражает реально существующую связь поколений.
"То, что здесь сегодня возникло на Саур-Могиле, это такая живая связь поколений. Потому что авторы полностью возродили исторический мемориал, который посвящен героям Великой Отечественной войны, героической странице освобождения Донбасса", - заявил Кириенко.
На торжественной церемонии, помимо Кириенко, присутствовали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Торжественная церемония зажжения вечного огня на восстановленном мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась в четверг.
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
00:09
Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на Саур-Могиле в ДНР
 
В миреОльга КачураДенис ПушилинСергей КириенкоДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСаур-Могила
 
 
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