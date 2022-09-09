https://ria.ru/20220909/saur-mogila-1815552168.html

Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России

Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России - РИА Новости, 09.09.2022

Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России

Недавно погибшая командир ополчения Ольга Качура, известная под позывным "Корса", которой посмертно присвоили звание "Герой России", изображена на одном из... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T00:51

2022-09-09T00:51

2022-09-09T00:58

в мире

ольга качура

денис пушилин

сергей кириенко

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саур-могила

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Недавно погибшая командир ополчения Ольга Качура, известная под позывным "Корса", которой посмертно присвоили звание "Герой России", изображена на одном из барельефов мемориала комплекса Саур-Могила, отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке. Также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа в результате артобстрела. Глава ДНР Денис Пушилин 3 августа присвоил Качуре звание Героя ДНР (посмертно), на следующий день президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Российской Федерации.Он подчеркнул, что возникший в Саур-Могиле комплекс отражает реально существующую связь поколений.На торжественной церемонии, помимо Кириенко, присутствовали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.Торжественная церемония зажжения вечного огня на восстановленном мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась в четверг.

https://ria.ru/20220909/saur-mogila-1815550351.html

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в мире, ольга качура, денис пушилин, сергей кириенко, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, саур-могила