00:51 09.09.2022 (обновлено: 00:58 09.09.2022)
Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России
Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя России Ольги Качуры
Отреставрированный мемориал "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Недавно погибшая командир ополчения Ольга Качура, известная под позывным "Корса", которой посмертно присвоили звание "Герой России", изображена на одном из барельефов мемориала комплекса Саур-Могила, отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке. Также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа в результате артобстрела. Глава ДНР Денис Пушилин 3 августа присвоил Качуре звание Героя ДНР (посмертно), на следующий день президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Российской Федерации.
"Каждое лицо на обелиске имеет фотографическое сходство. Это реальные герои. И вот в самый последний момент, когда случилась трагедия и погибла легендарная Корса, уже было непонятно, можно ли успеть? Но скульпторы успели. Они остановили работу и успели сделать так, что Корса тоже есть на обелиске. Так же, как и все герои, причем не только ДНР, но и ЛНР. И всей нашей большой страны", - заявил Кириенко.
Он подчеркнул, что возникший в Саур-Могиле комплекс отражает реально существующую связь поколений.
"То, что здесь сегодня возникло на Саур-Могиле, это такая живая связь поколений. Потому что авторы полностью возродили исторический мемориал, который посвящен героям Великой Отечественной войны, героической странице освобождения Донбасса", - заявил Кириенко.
На торжественной церемонии, помимо Кириенко, присутствовали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Торжественная церемония зажжения вечного огня на восстановленном мемориальном комплексе Саур-Могила состоялась в четверг.