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Глава ЕП потребовала от кандидатов в Евросоюз ввести санкции против России - РИА Новости, 09.09.2022
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Глава ЕП потребовала от кандидатов в Евросоюз ввести санкции против России
Глава ЕП потребовала от кандидатов в Евросоюз ввести санкции против России - РИА Новости, 09.09.2022
Глава ЕП потребовала от кандидатов в Евросоюз ввести санкции против России
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила на Кипре, что страны, которые стремятся стать членами Евросоюза, должны ввести санкции против... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:27
2022-09-09T16:27
в мире
роберта метсола
россия
евросоюз
европарламент
санкции в отношении россии
санкции
европа
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АФИНЫ, 9 сен – РИА Новости. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила на Кипре, что страны, которые стремятся стать членами Евросоюза, должны ввести санкции против России, хотя Москва неоднократно заявляла, что незаконные рестрикции в отношении России вредят самому Западу и всей мировой экономике.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей."Метсола заявила, что те страны, которые стремятся стать членами ЕС, должны не только поддерживать санкции, введенные ЕС против России (из-за Украина - ред.), но и выполнять их, не допускать их нарушения", - передает слова главы Европарламента бюро печати и информации Кипра.Председатель ЕП находится с официальным визитом в стране, вместе с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом она сделала заявления для СМИ после переговоров в пятницу в Президентском дворце в Никосии."Метсола сказала, что Европейский парламент солидарен с Кипром и что Европа никогда не будет целостной, пока Кипр остается разделенным. Она добавила, что нам необходимо вернуться к переговорам под эгидой ООН, подчеркнув, что может быть только один Кипр, суверенное европейское государство, с двухзональной, двухобщинной федерацией в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Государство, сказал она, где все жители являются гражданами ЕС", - сообщает бюро.Метсола сказала, что пришло время направить свою энергию на проблему переговоров, доверие должно быть восстановлено. По ее словам, провокационные действия, такие как в Фамагусте, которые неоднократно осуждались ЕС, ставят под угрозу усилия по возобновлению переговоров по Кипрский вопрос."Она добавила, что Европарламент неоднократно осуждал действия Турции, которая продолжает нарушать резолюции Совета Безопасности ООН по Фамагусте, и указала, что поддерживает скорейшее возвращение города Вароши его законным жителям. Мы и впредь будем поддерживать эту позицию", - говорится в сообщении.Турция и ЕС в 2005 году начали переговоры о вступлении, но перспектив вступления Турции в ЕС не видно.Президент Кипра Анастасиадис сказал, что проинформировал председателя Европарламента о текущей ситуации в кипрском урегулировании и продолжающихся турецких провокациях и неприемлемых претензиях.Он также указал, что для возобновления переговоров Турция должна прекратить свои односторонние действия, нарушающие международное право, такие как действия в закрытом городе Фамагуста и ы исключительной экономической зоне Республики Кипр, говорится в сообщении.
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в мире, роберта метсола, россия, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии, санкции, европа, кипр, турция
В мире, Роберта Метсола, Россия, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России, Санкции, Европа, Кипр, Турция
16:27 09.09.2022
 
Глава ЕП потребовала от кандидатов в Евросоюз ввести санкции против России

Глава Европарламента Метсола: кандидаты в Евросоюз должны ввести санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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АФИНЫ, 9 сен – РИА Новости. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила на Кипре, что страны, которые стремятся стать членами Евросоюза, должны ввести санкции против России, хотя Москва неоднократно заявляла, что незаконные рестрикции в отношении России вредят самому Западу и всей мировой экономике.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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"Метсола заявила, что те страны, которые стремятся стать членами ЕС, должны не только поддерживать санкции, введенные ЕС против России (из-за Украина - ред.), но и выполнять их, не допускать их нарушения", - передает слова главы Европарламента бюро печати и информации Кипра.
Председатель ЕП находится с официальным визитом в стране, вместе с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом она сделала заявления для СМИ после переговоров в пятницу в Президентском дворце в Никосии.
"Метсола сказала, что Европейский парламент солидарен с Кипром и что Европа никогда не будет целостной, пока Кипр остается разделенным. Она добавила, что нам необходимо вернуться к переговорам под эгидой ООН, подчеркнув, что может быть только один Кипр, суверенное европейское государство, с двухзональной, двухобщинной федерацией в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Государство, сказал она, где все жители являются гражданами ЕС", - сообщает бюро.
Метсола сказала, что пришло время направить свою энергию на проблему переговоров, доверие должно быть восстановлено. По ее словам, провокационные действия, такие как в Фамагусте, которые неоднократно осуждались ЕС, ставят под угрозу усилия по возобновлению переговоров по Кипрский вопрос.
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"Она добавила, что Европарламент неоднократно осуждал действия Турции, которая продолжает нарушать резолюции Совета Безопасности ООН по Фамагусте, и указала, что поддерживает скорейшее возвращение города Вароши его законным жителям. Мы и впредь будем поддерживать эту позицию", - говорится в сообщении.
Турция и ЕС в 2005 году начали переговоры о вступлении, но перспектив вступления Турции в ЕС не видно.
Президент Кипра Анастасиадис сказал, что проинформировал председателя Европарламента о текущей ситуации в кипрском урегулировании и продолжающихся турецких провокациях и неприемлемых претензиях.
Он также указал, что для возобновления переговоров Турция должна прекратить свои односторонние действия, нарушающие международное право, такие как действия в закрытом городе Фамагуста и ы исключительной экономической зоне Республики Кипр, говорится в сообщении.
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