Глава ЕП потребовала от кандидатов в Евросоюз ввести санкции против России
Глава Европарламента Метсола: кандидаты в Евросоюз должны ввести санкции против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
АФИНЫ, 9 сен – РИА Новости. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила на Кипре, что страны, которые стремятся стать членами Евросоюза, должны ввести санкции против России, хотя Москва неоднократно заявляла, что незаконные рестрикции в отношении России вредят самому Западу и всей мировой экономике.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
"Метсола заявила, что те страны, которые стремятся стать членами ЕС, должны не только поддерживать санкции, введенные ЕС против России (из-за Украина - ред.), но и выполнять их, не допускать их нарушения", - передает слова главы Европарламента бюро печати и информации Кипра.
Председатель ЕП находится с официальным визитом в стране, вместе с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом она сделала заявления для СМИ после переговоров в пятницу в Президентском дворце в Никосии.
"Метсола сказала, что Европейский парламент солидарен с Кипром и что Европа никогда не будет целостной, пока Кипр остается разделенным. Она добавила, что нам необходимо вернуться к переговорам под эгидой ООН, подчеркнув, что может быть только один Кипр, суверенное европейское государство, с двухзональной, двухобщинной федерацией в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Государство, сказал она, где все жители являются гражданами ЕС", - сообщает бюро.
Метсола сказала, что пришло время направить свою энергию на проблему переговоров, доверие должно быть восстановлено. По ее словам, провокационные действия, такие как в Фамагусте, которые неоднократно осуждались ЕС, ставят под угрозу усилия по возобновлению переговоров по Кипрский вопрос.
"Она добавила, что Европарламент неоднократно осуждал действия Турции, которая продолжает нарушать резолюции Совета Безопасности ООН по Фамагусте, и указала, что поддерживает скорейшее возвращение города Вароши его законным жителям. Мы и впредь будем поддерживать эту позицию", - говорится в сообщении.
Турция и ЕС в 2005 году начали переговоры о вступлении, но перспектив вступления Турции в ЕС не видно.
Президент Кипра Анастасиадис сказал, что проинформировал председателя Европарламента о текущей ситуации в кипрском урегулировании и продолжающихся турецких провокациях и неприемлемых претензиях.
Он также указал, что для возобновления переговоров Турция должна прекратить свои односторонние действия, нарушающие международное право, такие как действия в закрытом городе Фамагуста и ы исключительной экономической зоне Республики Кипр, говорится в сообщении.