https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815682858.html

Санкции укрепляют сотрудничество России и Белоруссии, заявил Чибис

Санкции укрепляют сотрудничество России и Белоруссии, заявил Чибис - РИА Новости, 09.09.2022

Санкции укрепляют сотрудничество России и Белоруссии, заявил Чибис

Ограничения, которые введены против России и Белоруссии, только укрепляют сотрудничество двух стран, в том числе развивается сотрудничество республики с... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:42

2022-09-09T15:42

2022-09-09T15:42

мурманская область

россия

белоруссия

мурманская область

александр лукашенко

андрей чибис

минск

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МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Ограничения, которые введены против России и Белоруссии, только укрепляют сотрудничество двух стран, в том числе развивается сотрудничество республики с Мурманской областью по различным направлениям, сказал губернатор региона Андрей Чибис, который находится с рабочим визитом в Минске.В пятницу Чибис принял участие в открытии Международного форума экономического сотрудничества в рамках празднования 955-летия города Минска. В своем вступительном слове глава региона отметил направления сотрудничества между Мурманской областью и Белоруссией."Мы используем возможности в полной мере. С президентом Александром Лукашенко мы обсудили основные направления сотрудничества. Так, через Мурманск пойдут экспортные грузы в Республику Беларусь. Все это станет возможным благодаря строительству нового порта Лавна", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.Глава области отметил еще одну перспективу сотрудничества – усиление партнерских отношений в области машиностроения. "Размеры поставки белорусской тяжелой и коммунальной техники, а также общественного транспорта в наш регион будут увеличены. Отмечу, что все ограничения, которые введены в отношении России и Республики Беларусь, только укрепляют сотрудничество наших стран и дают стимул для экономического роста", – подчеркнул глава региона.Еще одно важное направление, которое отметил губернатор, – развитие туризма. Сегодня туризм является одной из самых быстрорастущих отраслей в Мурманской области. Регион уже вернулся к допандемийным показателям по туристическому потоку. Ранее был запущен прямой поезд Мурманск-Минск, который пользуется большим спросом. Решается вопрос об организации прямого авиасообщения. "Это кратно увеличит поток гостей к нам и даст северянам возможность посетить прекрасный город Минск", – резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20220909/toplivo-1815558594.html

https://ria.ru/20220901/belorussiya-1813717586.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, мурманская область, александр лукашенко, андрей чибис, минск