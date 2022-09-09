https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815682858.html
Санкции укрепляют сотрудничество России и Белоруссии, заявил Чибис
Санкции укрепляют сотрудничество России и Белоруссии, заявил Чибис - РИА Новости, 09.09.2022
Санкции укрепляют сотрудничество России и Белоруссии, заявил Чибис
Ограничения, которые введены против России и Белоруссии, только укрепляют сотрудничество двух стран, в том числе развивается сотрудничество республики с... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:42
2022-09-09T15:42
2022-09-09T15:42
мурманская область
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мурманская область
александр лукашенко
андрей чибис
минск
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МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Ограничения, которые введены против России и Белоруссии, только укрепляют сотрудничество двух стран, в том числе развивается сотрудничество республики с Мурманской областью по различным направлениям, сказал губернатор региона Андрей Чибис, который находится с рабочим визитом в Минске.В пятницу Чибис принял участие в открытии Международного форума экономического сотрудничества в рамках празднования 955-летия города Минска. В своем вступительном слове глава региона отметил направления сотрудничества между Мурманской областью и Белоруссией."Мы используем возможности в полной мере. С президентом Александром Лукашенко мы обсудили основные направления сотрудничества. Так, через Мурманск пойдут экспортные грузы в Республику Беларусь. Все это станет возможным благодаря строительству нового порта Лавна", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.Глава области отметил еще одну перспективу сотрудничества – усиление партнерских отношений в области машиностроения. "Размеры поставки белорусской тяжелой и коммунальной техники, а также общественного транспорта в наш регион будут увеличены. Отмечу, что все ограничения, которые введены в отношении России и Республики Беларусь, только укрепляют сотрудничество наших стран и дают стимул для экономического роста", – подчеркнул глава региона.Еще одно важное направление, которое отметил губернатор, – развитие туризма. Сегодня туризм является одной из самых быстрорастущих отраслей в Мурманской области. Регион уже вернулся к допандемийным показателям по туристическому потоку. Ранее был запущен прямой поезд Мурманск-Минск, который пользуется большим спросом. Решается вопрос об организации прямого авиасообщения. "Это кратно увеличит поток гостей к нам и даст северянам возможность посетить прекрасный город Минск", – резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20220909/toplivo-1815558594.html
https://ria.ru/20220901/belorussiya-1813717586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, мурманская область, александр лукашенко, андрей чибис, минск
Мурманская область, Россия, Белоруссия, Мурманская область, Александр Лукашенко, Андрей Чибис, Минск
Санкции укрепляют сотрудничество России и Белоруссии, заявил Чибис
Мурманский губернатор Чибис: санкции только укрепляют сотрудничество России и Белоруссии
МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Ограничения, которые введены против России и Белоруссии, только укрепляют сотрудничество двух стран, в том числе развивается сотрудничество республики с Мурманской областью по различным направлениям, сказал губернатор региона Андрей Чибис, который находится с рабочим визитом в Минске.
В пятницу Чибис принял участие в открытии Международного форума экономического сотрудничества в рамках празднования 955-летия города Минска. В своем вступительном слове глава региона отметил направления сотрудничества между Мурманской областью и Белоруссией.
"Мы используем возможности в полной мере. С президентом Александром Лукашенко
мы обсудили основные направления сотрудничества. Так, через Мурманск
пойдут экспортные грузы в Республику Беларусь. Все это станет возможным благодаря строительству нового порта Лавна", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.
Глава области отметил еще одну перспективу сотрудничества – усиление партнерских отношений в области машиностроения. "Размеры поставки белорусской тяжелой и коммунальной техники, а также общественного транспорта в наш регион будут увеличены. Отмечу, что все ограничения, которые введены в отношении России и Республики Беларусь, только укрепляют сотрудничество наших стран и дают стимул для экономического роста", – подчеркнул глава региона.
Еще одно важное направление, которое отметил губернатор, – развитие туризма. Сегодня туризм является одной из самых быстрорастущих отраслей в Мурманской области. Регион уже вернулся к допандемийным показателям по туристическому потоку. Ранее был запущен прямой поезд Мурманск-Минск, который пользуется большим спросом. Решается вопрос об организации прямого авиасообщения. "Это кратно увеличит поток гостей к нам и даст северянам возможность посетить прекрасный город Минск", – резюмировал губернатор.