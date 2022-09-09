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МИД Австрии: санкции ЕС в отношении россиян останутся неизменными - РИА Новости, 09.09.2022
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МИД Австрии: санкции ЕС в отношении россиян останутся неизменными
МИД Австрии: санкции ЕС в отношении россиян останутся неизменными - РИА Новости, 09.09.2022
МИД Австрии: санкции ЕС в отношении россиян останутся неизменными
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что санкции ЕС в отношении ряда граждан РФ останутся неизменными, соглашение об упрощении визового режима между... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:50
2022-09-09T10:50
в мире
александер шалленберг
россия
австрия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что санкции ЕС в отношении ряда граждан РФ останутся неизменными, соглашение об упрощении визового режима между Россией и ЕС может прекратить свое действие уже 12 сентября.В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ЕС о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме является дискриминационным и лишено здравого смысла.
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в мире, александер шалленберг, россия, австрия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Александер Шалленберг, Россия, Австрия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
10:50 09.09.2022
 
МИД Австрии: санкции ЕС в отношении россиян останутся неизменными

Глава МИД Австрии Шалленберг: санкции ЕС в отношении россиян останутся неизменными

© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Riccardo De Luca
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Архивное фото
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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что санкции ЕС в отношении ряда граждан РФ останутся неизменными, соглашение об упрощении визового режима между Россией и ЕС может прекратить свое действие уже 12 сентября.
"Могу заверить, что ЕС един в этом вопросе, санкции не будут изменены. Список физических лиц также будет расширен без изменений", - сказал министр в интервью изданию Wiener Zeitung, добавив, что решение о приостановке соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС может "фактически может вступить в силу уже с понедельника".
В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ЕС о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме является дискриминационным и лишено здравого смысла.
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