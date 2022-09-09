https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815590877.html

МИД Австрии: санкции ЕС в отношении россиян останутся неизменными

МИД Австрии: санкции ЕС в отношении россиян останутся неизменными - РИА Новости, 09.09.2022

МИД Австрии: санкции ЕС в отношении россиян останутся неизменными

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что санкции ЕС в отношении ряда граждан РФ останутся неизменными, соглашение об упрощении визового режима между... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:50

2022-09-09T10:50

2022-09-09T10:50

в мире

александер шалленберг

россия

австрия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что санкции ЕС в отношении ряда граждан РФ останутся неизменными, соглашение об упрощении визового режима между Россией и ЕС может прекратить свое действие уже 12 сентября.В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ЕС о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме является дискриминационным и лишено здравого смысла.

https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, александер шалленберг, россия, австрия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии