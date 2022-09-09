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Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя - РИА Новости, 09.09.2022
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Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя
Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя - РИА Новости, 09.09.2022
Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своим решением о введении "потолка" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:15
2022-09-09T09:15
экономика
цены на нефть
россия
g7
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своим решением о введении "потолка" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций против РФ."Своим решением ввести "потолок" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введенных против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась", - сообщил политик в своем Telegram-канале.Володин считает, что страны G7 не могут и дальше эксплуатировать весь мир, закупая дешевое сырье у России."Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя", - резюмировал он.
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экономика, цены на нефть, россия, g7, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Цены на нефть, Россия, G7, Вячеслав Володин, Госдума РФ
09:15 09.09.2022
 
Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя

Володин: введением потолка цен на нефть из России Запад признал неэффективность санкций

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своим решением о введении "потолка" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций против РФ.
"Своим решением ввести "потолок" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введенных против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась", - сообщил политик в своем Telegram-канале.
Володин считает, что страны G7 не могут и дальше эксплуатировать весь мир, закупая дешевое сырье у России.
"Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя", - резюмировал он.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 01:38
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияG7Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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