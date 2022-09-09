https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815571282.html

Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя

Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя - РИА Новости, 09.09.2022

Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своим решением о введении "потолка" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:15

2022-09-09T09:15

2022-09-09T09:15

экономика

цены на нефть

россия

g7

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своим решением о введении "потолка" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций против РФ."Своим решением ввести "потолок" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введенных против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась", - сообщил политик в своем Telegram-канале.Володин считает, что страны G7 не могут и дальше эксплуатировать весь мир, закупая дешевое сырье у России."Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220908/putin-1815292649.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, g7, вячеслав володин, госдума рф