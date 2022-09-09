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Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя
Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя - РИА Новости, 09.09.2022
Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своим решением о введении "потолка" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:15
2022-09-09T09:15
2022-09-09T09:15
экономика
цены на нефть
россия
g7
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своим решением о введении "потолка" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций против РФ."Своим решением ввести "потолок" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введенных против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась", - сообщил политик в своем Telegram-канале.Володин считает, что страны G7 не могут и дальше эксплуатировать весь мир, закупая дешевое сырье у России."Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя", - резюмировал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, g7, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Цены на нефть, Россия, G7, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин заявил, что западная модель глобальной экономики изжила себя
Володин: введением потолка цен на нефть из России Запад признал неэффективность санкций