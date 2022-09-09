15:17 09.09.2022 (обновлено: 15:27 09.09.2022)
СМИ: контрмеры России не дали Западу сломить ее
Rai Al Youm: Запад из-за контрмер Москвы не смог реализовать план по ослаблению России
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Адский план" Запада, нацеленный на причинение значительного ущерба России, не сработал, пишет журналист Мишель Калагхасси для издания Rai Al Youm.
"США, Европа и Украина верили в молниеносный конфликт. Они рассчитывали на провал российской спецоперации, военно-политическое поражение Кремля и президента Путина, не говоря уже о сильном ударе по экономике России из-за жестких санкций и резолюций ООН", — говорится в статье.
"США, Европа и Украина верили в молниеносный конфликт. Они рассчитывали на провал российской спецоперации, военно-политическое поражение Кремля и президента Путина, не говоря уже о сильном ударе по экономике России из-за жестких санкций и резолюций ООН", — говорится в статье.
Однако, хорошая и заблаговременная подготовка Москвы нарушила их планы и поставила перед трудным выбором: прекратить агрессию против России, поскольку Запад остро нуждается в ее энергоресурсах, или развязать третью мировую, которую Кремль уж точно не проиграет, отмечается в публикации.
Калагхасси считает, что российско-украинский кризис выявил два типа европейских лидеров: первый — высокомерная и бесполезная Франция, а второй — теряющая свои позиции Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком.
Калагхасси считает, что российско-украинский кризис выявил два типа европейских лидеров: первый — высокомерная и бесполезная Франция, а второй — теряющая свои позиции Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком.
По мнению журналиста, президент США Джо Байден пообещал своим европейским союзникам найти альтернативные источники газа в случае проблем с Россией, но теперь он наблюдает за бессилием Парижа и Берлина, размышляя о том, как бы извлечь максимум выгоды, резюмировалось в материале.
После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.