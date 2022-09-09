https://ria.ru/20220909/rossiya-1815675661.html

СМИ: контрмеры России не дали Западу сломить ее

СМИ: контрмеры России не дали Западу сломить ее - РИА Новости, 09.09.2022

СМИ: контрмеры России не дали Западу сломить ее

"Адский план" Запада, нацеленный на причинение значительного ущерба России, не сработал, пишет журналист Мишель Калагхасси для издания Rai Al Youm. "США, Европа РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:17

2022-09-09T15:17

2022-09-09T15:27

россия

европа

в мире

джо байден

олаф шольц

роберт хабек

франция

украина

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Адский план" Запада, нацеленный на причинение значительного ущерба России, не сработал, пишет журналист Мишель Калагхасси для издания Rai Al Youm. "США, Европа и Украина верили в молниеносный конфликт. Они рассчитывали на провал ​​российской спецоперации, военно-политическое поражение Кремля и президента Путина, не говоря уже о сильном ударе по экономике России из-за жестких санкций и резолюций ООН", — говорится в статье. Однако, хорошая и заблаговременная подготовка Москвы нарушила их планы и поставила перед трудным выбором: прекратить агрессию против России, поскольку Запад остро нуждается в ее энергоресурсах, или развязать третью мировую, которую Кремль уж точно не проиграет, отмечается в публикации. Калагхасси считает, что российско-украинский кризис выявил два типа европейских лидеров: первый — высокомерная и бесполезная Франция, а второй — теряющая свои позиции Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком. По мнению журналиста, президент США Джо Байден пообещал своим европейским союзникам найти альтернативные источники газа в случае проблем с Россией, но теперь он наблюдает за бессилием Парижа и Берлина, размышляя о том, как бы извлечь максимум выгоды, резюмировалось в материале. После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html

https://ria.ru/20220909/gaz-1815573586.html

https://ria.ru/20220909/germaniya-1815602843.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, европа, в мире, джо байден, олаф шольц, роберт хабек, франция, украина