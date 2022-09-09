https://ria.ru/20220909/restavratsiya-1815724522.html

Отреставрированные "Три фигуры" Лепорской покажут в Еврейском музее

Отреставрированные "Три фигуры" Лепорской покажут в Еврейском музее - РИА Новости, 09.09.2022

Отреставрированные "Три фигуры" Лепорской покажут в Еврейском музее

Картину "Три фигуры" ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской представят после реставрации на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства:... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:01

2022-09-09T17:01

2022-09-09T18:00

культура

новости культуры

казимир малевич

москва

"ельцин-центр"

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Картину "Три фигуры" ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской представят после реставрации на выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщает пресс-служба. Выставка откроется в октябре и соберет почти 100 произведений из ведущих галерей страны.Вечером 7 декабря злоумышленник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Лепорской, на выставке в "Ельцин-Центре". Дирекция центра заявила о происшествии в полицию 20 декабря. Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев, в отношении него было возбуждено дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте).В начале февраля Минкультуры РФ сообщало, что полотно находится на реставрации в Третьяковской галерее, страховая компания уже возместила расходы. Сейчас в залах экспозиции русского искусства ХХ века в Новой Третьяковке рядом с произведениями Казимира Малевича висит ряд работ его ученицы Анны Лепорской, однако картины "Три фигуры" среди них нет. В экспозиции представлены картины "Женщина с вазой", "Фигура у цветной колонны", "Три женские фигуры" и "Поясная фигура в желтом".Впервые выставочный проект был показан в арт-галерее Ельцин-Центра (5 ноября 2021 — 20 февраля 2022). В Москве кураторы дополнили экспозицию графикой из Третьяковской галереи, супрематистским фарфором из Государственного Эрмитажа и Музея-усадьбы "Кусково", живописью из Витебского художественного музея. В экспозиции будут представлены 98 работ из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Государственного Эрмитажа, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Музея-усадьбы "Кусково", а также частных коллекций.Среди художников, чьи произведения будут представлены в экспозиции, будут Марк Шагал, Казимир Малевич, Лев Юдин, Константин Рождественский, Анна Лепорская, Илья Чашник, Николай Суетин, Валентин Курдов, Вера Ермолаева, Михаил Векслер, Павел Филонов, Михаил Матюшин, Эдуард Криммер, Роберт Фальк, Дмитрий Санников, Иван Гаврис.Экспозиция представит три периода творчества и жизни Малевича: от Витебской художественной школы до основания УНОВИСа и роста его популярности в 1919-1921 годах, этап создания Государственного института художественной культуры в Петрограде и становление научной работы в институте под руководством Казимира Малевича, и третий период — после закрытия Гинхука в 1926 году, когда супрематизм и другие авангардные направления становятся объектом обвинений в формализме и вытесняются официальным советским искусством.Также к выставке будет издан каталог, статьи для которого подготовлены британским историком искусства Кристиной Лоддер, историком искусства и автором-составителем "Энциклопедии русского авангарда" Андреем Сарабьяновым, профессором Института искусства Курто в Лондоне Натальей Мюррей, историками искусства Ириной Карасик и Татьяной Горячевой.

https://ria.ru/20220826/kartina-1812276416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, казимир малевич, москва, "ельцин-центр"