https://ria.ru/20220909/puteshestviya-1815419821.html

Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий летом

Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий летом - РИА Новости, 09.09.2022

Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий летом

Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах летом чаще всего и сколько платили за билеты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T03:49

2022-09-09T03:49

2022-09-09T03:52

туризм

туризм

новости - туризм

ростов-на-дону

москва

переславль-залесский

куда поехать в выходные

туту.ру

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах летом чаще всего и сколько платили за билеты, сообщает Туту.ру.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований на июнь, июль и август и выяснили, что самым востребованным направлением стал маршрут из Москвы в Ростов-на-Дону. За билет пассажиры платили в среднем 2,5 тысячи рублей в одну сторону.Второй по популярности — маршрут из столицы в Переславль-Залесский, который обходился туристам обычно в 543 рубля. Замыкает тройку лидеров рейс из Москвы в Воронеж, средний чек составил 1,2 тысячи рублей.Автобусное путешествие из столицы в Симферополь за год стало популярнее в четыре раза. Этот маршрут в рейтинге самых востребованных переместился с 60 на четвертое место. Средний чек за поездку составил 4,7 тысячи рублей.Интерес к рейсу из Москвы в Краснодар вырос в шесть раз. Билет в среднем стоит три тысячи рублей.Среди зарубежных направлений самым популярным оказался маршрут из Минска в Вильнюс и из Москвы в столицу Белоруссии.Средний чек за путешествие на автобусе по России составил 1,2 тысячи рублей, за границу — 2,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220908/yakutiya-1814101651.html

ростов-на-дону

москва

переславль-залесский

краснодар

минск

вильнюс

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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