https://ria.ru/20220909/puteshestviya-1815419821.html
Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий летом
Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий летом - РИА Новости, 09.09.2022
Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий летом
Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах летом чаще всего и сколько платили за билеты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T03:49
2022-09-09T03:49
2022-09-09T03:52
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ростов-на-дону
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переславль-залесский
куда поехать в выходные
туту.ру
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах летом чаще всего и сколько платили за билеты, сообщает Туту.ру.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований на июнь, июль и август и выяснили, что самым востребованным направлением стал маршрут из Москвы в Ростов-на-Дону. За билет пассажиры платили в среднем 2,5 тысячи рублей в одну сторону.Второй по популярности — маршрут из столицы в Переславль-Залесский, который обходился туристам обычно в 543 рубля. Замыкает тройку лидеров рейс из Москвы в Воронеж, средний чек составил 1,2 тысячи рублей.Автобусное путешествие из столицы в Симферополь за год стало популярнее в четыре раза. Этот маршрут в рейтинге самых востребованных переместился с 60 на четвертое место. Средний чек за поездку составил 4,7 тысячи рублей.Интерес к рейсу из Москвы в Краснодар вырос в шесть раз. Билет в среднем стоит три тысячи рублей.Среди зарубежных направлений самым популярным оказался маршрут из Минска в Вильнюс и из Москвы в столицу Белоруссии.Средний чек за путешествие на автобусе по России составил 1,2 тысячи рублей, за границу — 2,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220908/yakutiya-1814101651.html
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москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, ростов-на-дону, москва, переславль-залесский, куда поехать в выходные, туту.ру, краснодар, минск, вильнюс
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ростов-на-Дону, Москва, Переславль-Залесский, куда поехать в выходные, Туту.ру, Краснодар, Минск, Вильнюс
03:49 09.09.2022 (обновлено: 03:52 09.09.2022)
Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий летом
Туту.ру: летом российские туристы чаще всего путешествовали на автобусе в Ростов-на-Дону
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах летом чаще всего и сколько платили за билеты, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований на июнь, июль и август и выяснили, что самым востребованным направлением стал маршрут из Москвы в Ростов-на-Дону. За билет пассажиры платили в среднем 2,5 тысячи рублей в одну сторону.
Второй по популярности — маршрут из столицы в Переславль-Залесский, который обходился туристам обычно в 543 рубля. Замыкает тройку лидеров рейс из Москвы в Воронеж, средний чек составил 1,2 тысячи рублей.
Автобусное путешествие из столицы в Симферополь за год стало популярнее в четыре раза. Этот маршрут в рейтинге самых востребованных переместился с 60 на четвертое место. Средний чек за поездку составил 4,7 тысячи рублей.
Интерес к рейсу из Москвы в Краснодар вырос в шесть раз. Билет в среднем стоит три тысячи рублей.
Среди зарубежных направлений самым популярным оказался маршрут из Минска в Вильнюс и из Москвы в столицу Белоруссии.
Средний чек за путешествие на автобусе по России составил 1,2 тысячи рублей, за границу — 2,5 тысячи рублей.