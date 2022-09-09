13:11 09.09.2022 (обновлено: 15:00 09.09.2022)
Лидер молдавской партии "Шор" анонсировал общенациональные протесты
Лидер молдавской партии "Шор" Илан Шор анонсировал общенациональные протесты 18 сентября
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Находящийся за пределами Молдавии председатель оппозиционной партии "Шор" Илан Шор анонсировал "общенациональные протесты" 18 сентября.
Сторонники политсилы пикетируют в пятницу здание администрации президента Молдавии в Кишиневе.
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"Мы объявляем общенациональные протесты 18 сентября. Молдавия должна жить достойно", - заявил Шор по видеосвязи.
Ранее Шор анонсировал массовые протесты в Кишиневе, участники которых будут добиваться полной смены власти в стране. Политик уверял, что скоро присоединится к манифестантам на центральной площади молдавской столицы. Сам Шор находится в международном розыске, он сообщил, что пребывает в Израиле.
Партия "Шор" стала единственной в Молдавии политсилой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили свое недовольство действующей власти.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии начала обыски у активистов и сторонников партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Позже парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил депутатского иммунитета главу фракции "Шор" Марину Таубер из-за подозрений в незаконном финансировании партии, позже она была задержана на 30 суток с содержанием в СИЗО. Прокуроры несколько раз продлевали ей эту меру пресечения. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
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