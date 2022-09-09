https://ria.ru/20220909/proekty-1815585020.html

ПСБ и власти Удмуртии обсудили совместные социально-экономические проекты

ПСБ и власти Удмуртии обсудили совместные социально-экономические проекты - РИА Новости, 09.09.2022

ПСБ и власти Удмуртии обсудили совместные социально-экономические проекты

Вопросы совместной реализации социально-экономических проектов, направленных на комплексное развитие Удмуртской Республики, обсудили председатель ПСБ Петр... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:29

2022-09-09T10:29

2022-09-09T10:29

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Вопросы совместной реализации социально-экономических проектов, направленных на комплексное развитие Удмуртской Республики, обсудили председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает пресс-служба банка.В ходе встречи стороны обсудили дальнейшую работу по расширению финансовой инфраструктуры в регионе, развитию программ доступного кредитования малого и среднего бизнеса и населения Удмуртии, а также участие банка в проектах, направленных на поддержку жилищно-коммунальной сферы, в том числе – реализацию при финансовом участии ПСБ программы газификации сельских населенных пунктов.Также были рассмотрены вопросы бесперебойной реализации госконтрактов региональными предприятиями ОПК. Клиентами ПСБ из этой сферы за последние 4 года в Удмуртии стали 530 компаний, суммарно им открыты кредитно-гарантийные лимиты более чем на 135 миллиардов рублей."Особое внимание на встрече уделили перспективам развития спортивной инфраструктуры республики. На сегодняшний день при поддержке ПСБ развиваются региональные Федерация биатлона и Федерация лыжного спорта, реализуется проект любительских стартов "Калашников-Спорт", построен Центр уличного баскетбола. Главы банка и региона обсудили возможность участия ПСБ в инфраструктурном спортивном проекте по строительству в Удмуртии центра игровых видов спорта", - говорится в пресс-релизе.По словам Фрадкова, ПСБ является давним надежным партнером Удмуртской Республики и активно участвует в социально-экономических, инфраструктурных и инвестиционных проектах региона."Наше партнерство направлено как на работу с крупными предприятиями ОПК, так и на поддержку малого и среднего бизнеса, на развитие социальной и жилищной инфраструктуры региона. Удмуртия обладает значительным экономическим и инвестиционным потенциалом, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества по всем ключевым направлениям", – сказал глава ПСБ, комментируя итоги встречи.В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что сотрудничество с ПСБ – это не просто слова, а конкретные показатели: число участников спортивных мероприятий, объемы ремонтных работ, рабочие места."К примеру, в 2020 году банк стал первой компанией федерального уровня, которая разместила у нас свой сервисный центр. Это дало нам не только порядка 400 рабочих мест. Размещение ПСБ позволило также вовлечь в экономику территорию бывшего инженерного корпуса завода "Буммаш", сейчас там крупный офисный центр, в котором работает более 70 арендаторов. Уверен, с активной позицией банка подобных проектов будет еще больше", – сказал Бречалов, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.

https://ria.ru/20220907/psb-1815071311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия