https://ria.ru/20220909/prodovolstvie-1815691068.html
Путин поручил Белоусову контактировать с ООН по поставкам продовольствия
Путин поручил Белоусову контактировать с ООН по поставкам продовольствия - РИА Новости, 09.09.2022
Путин поручил Белоусову контактировать с ООН по поставкам продовольствия
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из РФ нуждающимся... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:07
2022-09-09T16:07
2022-09-09T16:53
оон
владимир путин
россия
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из РФ нуждающимся странам.В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза Путин затронул вопросы реализации продовольственной сделки в контексте поставок зерна и удобрений."Здесь есть технические вопросы, которые сейчас прорабатываются, в том числе и по линии Организации Объединенных наций. Я поручил вице-премьеру российского правительства Белоусову Андрею Рэмовичу этим заниматься. Он в контакте с коллегами из ООН. Я бы попросил бы МИД тоже подключиться и сопровождать эти переговоры. Там есть технические нюансы, но наладить такие поставки мы можем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220909/peregovory-1815621145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, владимир путин, россия, андрей белоусов, экономика
ООН, Владимир Путин, Россия, Андрей Белоусов, Экономика
16:07 09.09.2022 (обновлено: 16:53 09.09.2022)
Путин поручил Белоусову контактировать с ООН по поставкам продовольствия
Путин поручил Белоусову заниматься поставками продовольствия и контактировать по ним с ООН
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из РФ нуждающимся странам.
В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза Путин затронул вопросы реализации продовольственной сделки в контексте поставок зерна и удобрений.
"Здесь есть технические вопросы, которые сейчас прорабатываются, в том числе и по линии Организации Объединенных наций. Я поручил вице-премьеру российского правительства Белоусову Андрею Рэмовичу этим заниматься. Он в контакте с коллегами из ООН. Я бы попросил бы МИД тоже подключиться и сопровождать эти переговоры. Там есть технические нюансы, но наладить такие поставки мы можем", - сказал Путин.