https://ria.ru/20220909/prodovolstvie-1815691068.html

Путин поручил Белоусову контактировать с ООН по поставкам продовольствия

Путин поручил Белоусову контактировать с ООН по поставкам продовольствия - РИА Новости, 09.09.2022

Путин поручил Белоусову контактировать с ООН по поставкам продовольствия

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из РФ нуждающимся... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:07

2022-09-09T16:07

2022-09-09T16:53

оон

владимир путин

россия

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из РФ нуждающимся странам.В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза Путин затронул вопросы реализации продовольственной сделки в контексте поставок зерна и удобрений."Здесь есть технические вопросы, которые сейчас прорабатываются, в том числе и по линии Организации Объединенных наций. Я поручил вице-премьеру российского правительства Белоусову Андрею Рэмовичу этим заниматься. Он в контакте с коллегами из ООН. Я бы попросил бы МИД тоже подключиться и сопровождать эти переговоры. Там есть технические нюансы, но наладить такие поставки мы можем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220909/peregovory-1815621145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, владимир путин, россия, андрей белоусов, экономика