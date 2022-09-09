https://ria.ru/20220909/pribaltika-1815619467.html
МИД обсудил с послами России в Прибалтике антироссийский курс этих стран
МИД обсудил с послами России в Прибалтике антироссийский курс этих стран - РИА Новости, 09.09.2022
МИД обсудил с послами России в Прибалтике антироссийский курс этих стран
Замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послами России в странах Северной Европы и Прибалтики в четверг обсудил антироссийский курс этих государств и... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:35
2022-09-09T12:35
2022-09-09T12:35
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послами России в странах Северной Европы и Прибалтики в четверг обсудил антироссийский курс этих государств и изменившуюся военно-политическую ситуацию в регионе после подачи Финляндией и Швецией заявок на вступление в НАТО, сообщили в российском дипведомстве.Встреча прошла в ходе регионального совещания в Хельсинки."Состоялось обстоятельное обсуждение отношений России с этими странами. Было констатировано, что их конфронтационный антироссийский курс препятствует поддержанию политдиалога, а присоединение ко всем секторальным и персональным санкциям привело к полному обрушению двусторонних отношений. Заблокированы торгово-экономические и инвестиционные связи, спровоцирован массовый уход компаний с российского рынка, приостановлено взаимодействие в отраслевой, научно- образовательной, культурной и спортивной сферах, развитие приграничного сотрудничества", - говорится в комментарии на сайте министерства."Совещанием рассмотрена радикально изменившаяся военно-политическая ситуация в регионе после подачи Финляндией и Швецией заявок на вступление в НАТО. Отмечено, что конкретные меры реагирования Российской Федерации будут зависеть от условий интеграции Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс", - указали в ведомстве.Также на встрече уделили внимание вопросам обеспечения беспрепятственного транзита пассажиров и грузов в Калининградскую область."Состоялся также обмен мнениями и опытом российских загранучреждений по взаимодействию с соотечественниками, защите их прав в условиях ярой русофобии, раздуваемой в странах Северной Европы и Прибалтики, противодействию фальсификации истории, военно- мемориальной работе", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220901/vezd-1813680575.html
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Россия, Финляндия, Швеция, НАТО, Владимир Титов, В мире
МИД обсудил с послами России в Прибалтике антироссийский курс этих стран
Замглавы МИД Титов обсудил с послами России в Прибалтике антироссийский курс этих стран
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послами России в странах Северной Европы и Прибалтики в четверг обсудил антироссийский курс этих государств и изменившуюся военно-политическую ситуацию в регионе после подачи Финляндией и Швецией заявок на вступление в НАТО, сообщили в российском дипведомстве.
Встреча прошла в ходе регионального совещания в Хельсинки
.
"Состоялось обстоятельное обсуждение отношений России с этими странами. Было констатировано, что их конфронтационный антироссийский курс препятствует поддержанию политдиалога, а присоединение ко всем секторальным и персональным санкциям привело к полному обрушению двусторонних отношений. Заблокированы торгово-экономические и инвестиционные связи, спровоцирован массовый уход компаний с российского рынка, приостановлено взаимодействие в отраслевой, научно- образовательной, культурной и спортивной сферах, развитие приграничного сотрудничества", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Совещанием рассмотрена радикально изменившаяся военно-политическая ситуация в регионе после подачи Финляндией и Швецией заявок на вступление в НАТО. Отмечено, что конкретные меры реагирования Российской Федерации будут зависеть от условий интеграции Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс", - указали в ведомстве.
Также на встрече уделили внимание вопросам обеспечения беспрепятственного транзита пассажиров и грузов в Калининградскую область
.
"Состоялся также обмен мнениями и опытом российских загранучреждений по взаимодействию с соотечественниками, защите их прав в условиях ярой русофобии, раздуваемой в странах Северной Европы и Прибалтики, противодействию фальсификации истории, военно- мемориальной работе", - добавили в МИД РФ.