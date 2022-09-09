https://ria.ru/20220909/premiya-1815771108.html
В Москве стартовал прием заявок на премию правительства по благоустройству
В Москве стартовал прием заявок на премию правительства по благоустройству - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве стартовал прием заявок на премию правительства по благоустройству
Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий стартовал в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:57
2022-09-09T19:57
2022-09-09T19:57
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общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий стартовал в столице, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Стартовал прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий. Экологическая премия вручается в городе уже более десяти лет, главная цель - выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию. Число соискателей растет, например, в прошлом году зарегистрировали рекордное количество проектов - более 140, рассчитываем, что тенденция сохранится", - заявил Бирюков.Заммэра рассказал, что к участию в конкурсах приглашаются представители московского бизнеса, крупных корпораций и промышленных предприятий, экологических и проектных организаций, образовательных учреждений, СМИ, локальные активисты НКО.Он отметил, что проведение экологических конкурсов позволяет выстраивать успешное сотрудничество столичных властей с жителями в рамках экологической повестки, обеспечивать поддержку позитивных общественных инициатив в области экологии и климата.В комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что прием заявок продлится до 7 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20220817/konkurs-1811343073.html
https://realty.ria.ru/20220819/moskva-1809675605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий стартовал в столице, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Стартовал прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий. Экологическая премия вручается в городе уже более десяти лет, главная цель - выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию. Число соискателей растет, например, в прошлом году зарегистрировали рекордное количество проектов - более 140, рассчитываем, что тенденция сохранится", - заявил Бирюков
.
Заммэра рассказал, что к участию в конкурсах приглашаются представители московского бизнеса, крупных корпораций и промышленных предприятий, экологических и проектных организаций, образовательных учреждений, СМИ, локальные активисты НКО.
"Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, устойчивого развития, формированию экологической культуры горожан, - подчеркнул Петр Бирюков. - В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год увеличивается количество озелененных пространств, растет число особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие", - добавил Бирюков.
Он отметил, что проведение экологических конкурсов позволяет выстраивать успешное сотрудничество столичных властей с жителями в рамках экологической повестки, обеспечивать поддержку позитивных общественных инициатив в области экологии и климата.
В комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что прием заявок продлится до 7 ноября 2022 года.