https://ria.ru/20220909/premiya-1815771108.html

В Москве стартовал прием заявок на премию правительства по благоустройству

В Москве стартовал прием заявок на премию правительства по благоустройству - РИА Новости, 09.09.2022

В Москве стартовал прием заявок на премию правительства по благоустройству

Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий стартовал в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:57

2022-09-09T19:57

2022-09-09T19:57

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий стартовал в столице, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Стартовал прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий. Экологическая премия вручается в городе уже более десяти лет, главная цель - выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и поддержать их реализацию. Число соискателей растет, например, в прошлом году зарегистрировали рекордное количество проектов - более 140, рассчитываем, что тенденция сохранится", - заявил Бирюков.Заммэра рассказал, что к участию в конкурсах приглашаются представители московского бизнеса, крупных корпораций и промышленных предприятий, экологических и проектных организаций, образовательных учреждений, СМИ, локальные активисты НКО.Он отметил, что проведение экологических конкурсов позволяет выстраивать успешное сотрудничество столичных властей с жителями в рамках экологической повестки, обеспечивать поддержку позитивных общественных инициатив в области экологии и климата.В комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что прием заявок продлится до 7 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20220817/konkurs-1811343073.html

https://realty.ria.ru/20220819/moskva-1809675605.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы