https://ria.ru/20220909/predpriyatiya-1815691774.html

Предприятиям МО помогут решить проблемы с газом и электричеством

Предприятиям МО помогут решить проблемы с газом и электричеством - РИА Новости, 09.09.2022

Предприятиям МО помогут решить проблемы с газом и электричеством

Министр энергетики МО Александр Самарин обсудил с представителями ресурсоснабжающих организаций вопросы присоединения к электросетям, газу, водоснабжению и... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:11

2022-09-09T16:11

2022-09-09T16:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министр энергетики МО Александр Самарин обсудил с представителями ресурсоснабжающих организаций вопросы присоединения к электросетям, газу, водоснабжению и водоотведению. Сразу 16 организаций получили решения по своим вопросам, сообщил телеканал "360"."Бизнесу необходимо помогать. Некоторые предприятия округа готовы расширяться, строиться и создавать новые рабочие места, но зачастую сделать это мешают коммунально-хозяйственные проблемы: не хватает электроэнергии, нет газа или не подведены другие коммуникации. По поручению губернатора Подмосковья проводим рабочие встречи с бизнесом, где разбираем каждую проблему индивидуально вместе с ресурсоснабжающими компаниями", – сказал Самарин.По словам предпринимателей, самая частая проблема, с которой они сталкиваются, – это высокая стоимость подсоединения к электричеству и газу, а также долгое рассмотрение документов ресурсоснабжающими организациями.Во время совещания удалось договориться о минимизации расходов и сокращении сроков рассмотрения заявок. Самарин поручил обеспечить выполнение всех принятых на совещании решений в течение двух ближайших недель.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)