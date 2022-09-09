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Предприятиям МО помогут решить проблемы с газом и электричеством - РИА Новости, 09.09.2022
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Новости Подмосковья
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Предприятиям МО помогут решить проблемы с газом и электричеством
Предприятиям МО помогут решить проблемы с газом и электричеством - РИА Новости, 09.09.2022
Предприятиям МО помогут решить проблемы с газом и электричеством
Министр энергетики МО Александр Самарин обсудил с представителями ресурсоснабжающих организаций вопросы присоединения к электросетям, газу, водоснабжению и... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:11
2022-09-09T16:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министр энергетики МО Александр Самарин обсудил с представителями ресурсоснабжающих организаций вопросы присоединения к электросетям, газу, водоснабжению и водоотведению. Сразу 16 организаций получили решения по своим вопросам, сообщил телеканал "360"."Бизнесу необходимо помогать. Некоторые предприятия округа готовы расширяться, строиться и создавать новые рабочие места, но зачастую сделать это мешают коммунально-хозяйственные проблемы: не хватает электроэнергии, нет газа или не подведены другие коммуникации. По поручению губернатора Подмосковья проводим рабочие встречи с бизнесом, где разбираем каждую проблему индивидуально вместе с ресурсоснабжающими компаниями", – сказал Самарин.По словам предпринимателей, самая частая проблема, с которой они сталкиваются, – это высокая стоимость подсоединения к электричеству и газу, а также долгое рассмотрение документов ресурсоснабжающими организациями.Во время совещания удалось договориться о минимизации расходов и сокращении сроков рассмотрения заявок. Самарин поручил обеспечить выполнение всех принятых на совещании решений в течение двух ближайших недель.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:11 09.09.2022
 

Предприятиям МО помогут решить проблемы с газом и электричеством

© РИА Новости / Илья НаймушинЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министр энергетики МО Александр Самарин обсудил с представителями ресурсоснабжающих организаций вопросы присоединения к электросетям, газу, водоснабжению и водоотведению. Сразу 16 организаций получили решения по своим вопросам, сообщил телеканал "360".
"Бизнесу необходимо помогать. Некоторые предприятия округа готовы расширяться, строиться и создавать новые рабочие места, но зачастую сделать это мешают коммунально-хозяйственные проблемы: не хватает электроэнергии, нет газа или не подведены другие коммуникации. По поручению губернатора Подмосковья проводим рабочие встречи с бизнесом, где разбираем каждую проблему индивидуально вместе с ресурсоснабжающими компаниями", – сказал Самарин.
По словам предпринимателей, самая частая проблема, с которой они сталкиваются, – это высокая стоимость подсоединения к электричеству и газу, а также долгое рассмотрение документов ресурсоснабжающими организациями.
Во время совещания удалось договориться о минимизации расходов и сокращении сроков рассмотрения заявок. Самарин поручил обеспечить выполнение всех принятых на совещании решений в течение двух ближайших недель.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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