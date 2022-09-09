https://ria.ru/20220909/pozhar-1815791096.html

В Уфе прокуратура выясняет причины пожара в ТЦ "Меркурий"

В Уфе прокуратура выясняет причины пожара в ТЦ "Меркурий" - РИА Новости, 09.09.2022

В Уфе прокуратура выясняет причины пожара в ТЦ "Меркурий"

Башкирская прокуратура подключилась к проверке обстоятельств крупного пожара в торговом центре "Меркурий" в Уфе, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T21:52

2022-09-09T21:52

2022-09-09T21:52

происшествия

уфа

орджоникидзевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807139410_0:111:2905:1745_1920x0_80_0_0_f57c46d3323120940b82159ecb504bd9.jpg

УФА, 9 сен – РИА Новости. Башкирская прокуратура подключилась к проверке обстоятельств крупного пожара в торговом центре "Меркурий" в Уфе, сообщили в прокуратуре региона.Ранее в МЧС сообщили, что в Уфе горит здание торгового центра "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал, в тушении задействованы 28 единиц техники и 78 человек."Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств по факту крупного пожара в торговом центре Уфы. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы Динар Ишмухаметов", - сообщили в прокуратуре региона.

https://ria.ru/20220909/pozhar-1815785021.html

уфа

орджоникидзевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, орджоникидзевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)