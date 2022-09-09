https://ria.ru/20220909/pozhar-1815791096.html
В Уфе прокуратура выясняет причины пожара в ТЦ "Меркурий"
В Уфе прокуратура выясняет причины пожара в ТЦ "Меркурий" - РИА Новости, 09.09.2022
В Уфе прокуратура выясняет причины пожара в ТЦ "Меркурий"
Башкирская прокуратура подключилась к проверке обстоятельств крупного пожара в торговом центре "Меркурий" в Уфе, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T21:52
2022-09-09T21:52
2022-09-09T21:52
происшествия
уфа
орджоникидзевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 9 сен – РИА Новости. Башкирская прокуратура подключилась к проверке обстоятельств крупного пожара в торговом центре "Меркурий" в Уфе, сообщили в прокуратуре региона.Ранее в МЧС сообщили, что в Уфе горит здание торгового центра "Меркурий" на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал, в тушении задействованы 28 единиц техники и 78 человек."Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств по факту крупного пожара в торговом центре Уфы. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы Динар Ишмухаметов", - сообщили в прокуратуре региона.
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происшествия, уфа, орджоникидзевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Орджоникидзевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе прокуратура выясняет причины пожара в ТЦ "Меркурий"
В Уфе прокуратура подключилась к проверке причин пожара в ТЦ "Меркурий"