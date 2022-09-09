https://ria.ru/20220909/pozhar-1815785021.html

При пожаре в торговом центре в Уфе никто не пострадал

При пожаре в торговом центре в Уфе никто не пострадал - РИА Новости, 09.09.2022

При пожаре в торговом центре в Уфе никто не пострадал

Пострадавших в пожаре торгового центра в Уфе, по предварительным данным, нет, возгорание ликвидируют, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T21:12

2022-09-09T21:12

2022-09-09T21:53

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пострадавших в пожаре торгового центра в Уфе, по предварительным данным, нет, возгорание ликвидируют, сообщает МЧС России."В Республике Башкортостан ликвидируют пожар в уфимском торговом центре. Сообщение о пожаре поступило в 19:36 (мск). По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению привлечено 28 единиц техники и 78 человек.Ранее сообщалось о том, что задействовано 18 единиц техники и 54 человека. Информация обновляется.

https://ria.ru/20220909/ugon-1815711387.html

уфа

россия

республика башкортостан

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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)