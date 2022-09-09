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При пожаре в торговом центре в Уфе никто не пострадал - РИА Новости, 09.09.2022
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При пожаре в торговом центре в Уфе никто не пострадал
При пожаре в торговом центре в Уфе никто не пострадал - РИА Новости, 09.09.2022
При пожаре в торговом центре в Уфе никто не пострадал
Пострадавших в пожаре торгового центра в Уфе, по предварительным данным, нет, возгорание ликвидируют, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T21:12
2022-09-09T21:53
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пострадавших в пожаре торгового центра в Уфе, по предварительным данным, нет, возгорание ликвидируют, сообщает МЧС России."В Республике Башкортостан ликвидируют пожар в уфимском торговом центре. Сообщение о пожаре поступило в 19:36 (мск). По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению привлечено 28 единиц техники и 78 человек.Ранее сообщалось о том, что задействовано 18 единиц техники и 54 человека. Информация обновляется.
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уфа
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:12 09.09.2022 (обновлено: 21:53 09.09.2022)
 
При пожаре в торговом центре в Уфе никто не пострадал

В Уфе нет пострадавших при пожаре в торговом центре "Меркурий", возгорание ликвидируют

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС тушит пожар
Сотрудник МЧС тушит пожар - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС тушит пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пострадавших в пожаре торгового центра в Уфе, по предварительным данным, нет, возгорание ликвидируют, сообщает МЧС России.
Республике Башкортостан ликвидируют пожар в уфимском торговом центре. Сообщение о пожаре поступило в 19:36 (мск). По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлечено 28 единиц техники и 78 человек.
Ранее сообщалось о том, что задействовано 18 единиц техники и 54 человека. Информация обновляется.
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
16:56
На Алтае вор попытался угнать "КамАЗ" с гречкой, но случайно сжег его
 
ПроисшествияУфаРоссияРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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