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Названы сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию - РИА Новости, 09.09.2022
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Названы сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию
Названы сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию - РИА Новости, 09.09.2022
Названы сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию
Бабье лето с высокой вероятностью придет в Центральную Россию после 19 сентября, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T02:15
2022-09-09T02:15
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бабье лето с высокой вероятностью придет в Центральную Россию после 19 сентября, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.Период теплой и сухой погоды, который принято называть бабьим летом, продлится в Центральной России приблизительно с 19 по 26 сентября, считает синоптик.С 12 сентября температура воздуха днем будет подниматься до 14-16 градусов, а ночью опускаться до пяти-семи градусов, продолжил он. Такие значения близки к климатической норме, уточнил синоптик.Впрочем, показатели климатической нормы осенью резко понижаются, продолжил он."Норма осенью резко идет вниз: сейчас нормальная среднесуточная температура 13 градусов, а через неделю она станет меньше практически на градус", — пояснил синоптик.
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общество, россия, погода
Общество, Россия, Погода
02:15 09.09.2022
 
Названы сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию

Синоптик Шувалов: бабье лето придет в Центральную Россию после 19 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бабье лето с высокой вероятностью придет в Центральную Россию после 19 сентября, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Период теплой и сухой погоды, который принято называть бабьим летом, продлится в Центральной России приблизительно с 19 по 26 сентября, считает синоптик.
"Бабье лето у нас в принципе по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето – период теплой и сухой погоды продолжительностью не менее трех-пяти дней, которого все ждут с 1 сентября", — отметил Шувалов.
С 12 сентября температура воздуха днем будет подниматься до 14-16 градусов, а ночью опускаться до пяти-семи градусов, продолжил он. Такие значения близки к климатической норме, уточнил синоптик.
"Температура на неделе с 12 сентября придет в норму или приблизится к ней. Ночные температуры будут порядка пяти-семи градусов, а дневные — порядка 14-16 градусов", — сказал Шувалов.
Впрочем, показатели климатической нормы осенью резко понижаются, продолжил он.
"Норма осенью резко идет вниз: сейчас нормальная среднесуточная температура 13 градусов, а через неделю она станет меньше практически на градус", — пояснил синоптик.
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