https://ria.ru/20220909/poteplenie-1815551258.html

Названы сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию

Названы сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию - РИА Новости, 09.09.2022

Названы сроки прихода бабьего лета в Центральную Россию

Бабье лето с высокой вероятностью придет в Центральную Россию после 19 сентября, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T02:15

2022-09-09T02:15

2022-09-09T02:15

общество

россия

погода

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бабье лето с высокой вероятностью придет в Центральную Россию после 19 сентября, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.Период теплой и сухой погоды, который принято называть бабьим летом, продлится в Центральной России приблизительно с 19 по 26 сентября, считает синоптик.С 12 сентября температура воздуха днем будет подниматься до 14-16 градусов, а ночью опускаться до пяти-семи градусов, продолжил он. Такие значения близки к климатической норме, уточнил синоптик.Впрочем, показатели климатической нормы осенью резко понижаются, продолжил он."Норма осенью резко идет вниз: сейчас нормальная среднесуточная температура 13 градусов, а через неделю она станет меньше практически на градус", — пояснил синоптик.

https://ria.ru/20220908/pogoda-1815399820.html

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общество, россия, погода