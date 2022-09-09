https://ria.ru/20220909/posol-1815664731.html

Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России

Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России - РИА Новости, 09.09.2022

Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял в пятницу копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России Хесуса Саласара Веласкеса, сообщили в российском... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:49

2022-09-09T14:49

2022-09-09T14:49

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

венесуэла

сергей рябков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял в пятницу копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России Хесуса Саласара Веласкеса, сообщили в российском дипведомстве."В ходе беседы подтверждены отношения стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, выражена солидарность и твердая взаимная поддержка в вопросах защиты государственного суверенитета и коренных интересов двух стран", - подчеркнули в министерстве.Также стороны обсудили актуальные темы многопланового двустороннего сотрудничества, согласовали предстоящие политические контакты, наметили шаги по наращиванию устойчивого к внешнему воздействию, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

https://ria.ru/20220818/venesuela-1810338701.html

россия

венесуэла

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, венесуэла, сергей рябков