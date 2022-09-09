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Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России
Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России - РИА Новости, 09.09.2022
Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял в пятницу копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России Хесуса Саласара Веласкеса, сообщили в российском... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:49
2022-09-09T14:49
2022-09-09T14:49
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
венесуэла
сергей рябков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял в пятницу копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России Хесуса Саласара Веласкеса, сообщили в российском дипведомстве."В ходе беседы подтверждены отношения стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, выражена солидарность и твердая взаимная поддержка в вопросах защиты государственного суверенитета и коренных интересов двух стран", - подчеркнули в министерстве.Также стороны обсудили актуальные темы многопланового двустороннего сотрудничества, согласовали предстоящие политические контакты, наметили шаги по наращиванию устойчивого к внешнему воздействию, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.
https://ria.ru/20220818/venesuela-1810338701.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, венесуэла, сергей рябков
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Венесуэла, Сергей Рябков
Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России
Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России Веласкеса