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Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России - РИА Новости, 09.09.2022
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Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России
Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России - РИА Новости, 09.09.2022
Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял в пятницу копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России Хесуса Саласара Веласкеса, сообщили в российском... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:49
2022-09-09T14:49
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
венесуэла
сергей рябков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял в пятницу копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России Хесуса Саласара Веласкеса, сообщили в российском дипведомстве."В ходе беседы подтверждены отношения стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, выражена солидарность и твердая взаимная поддержка в вопросах защиты государственного суверенитета и коренных интересов двух стран", - подчеркнули в министерстве.Также стороны обсудили актуальные темы многопланового двустороннего сотрудничества, согласовали предстоящие политические контакты, наметили шаги по наращиванию устойчивого к внешнему воздействию, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.
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россия
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, венесуэла, сергей рябков
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Венесуэла, Сергей Рябков
14:49 09.09.2022
 
Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России

Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России Веласкеса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял в пятницу копии верительных грамот у нового посла Венесуэлы в России Хесуса Саласара Веласкеса, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы подтверждены отношения стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, выражена солидарность и твердая взаимная поддержка в вопросах защиты государственного суверенитета и коренных интересов двух стран", - подчеркнули в министерстве.
Также стороны обсудили актуальные темы многопланового двустороннего сотрудничества, согласовали предстоящие политические контакты, наметили шаги по наращиванию устойчивого к внешнему воздействию, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 00:25
Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВенесуэлаСергей Рябков
 
 
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