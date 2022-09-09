https://ria.ru/20220909/poliomielit-1815765316.html
В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки полиомиелита
В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки полиомиелита - РИА Новости, 09.09.2022
В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки полиомиелита
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита, следует из ее распоряжения. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:30
2022-09-09T19:30
2022-09-09T20:47
в мире
нью-йорк (город)
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ООН, 9 сен – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита, следует из ее распоряжения.В нем сказано, что 21 июля был выявлен случай заражения непривитого паралитическим полиомиелитом в округе Рокленд.Отмечается, что вирус, которым заразился человек из округа Рокленд, был идентифицирован, как вирус полиомиелита, вакцинного происхождения, "последний раз обнаруживавшийся в Нью-Йорке в 1990 году"."Учитывая, что масштабы плановой вакцинации всех возрастных групп от полиомиелита из-за пандемии COVID-19 сократились я, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул… заключаю, что … в штате Нью-Йорк произошла катастрофа, с которой местные власти не могут адекватно бороться, я настоящим документом объявляю чрезвычайное положение на территории всего штата до 9 октября 2022 года", - сказано в документе.Указ дает соответствующим службам необходимые полномочия для оказания помощи региональным властям в борьбе с заболеванием.
https://ria.ru/20220622/britaniya-1797384228.html
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в мире, нью-йорк (город), здоровье - общество
В мире, Нью-Йорк (город), Здоровье - Общество
19:30 09.09.2022 (обновлено: 20:47 09.09.2022)
В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки полиомиелита
Губернатор штата Нью-Йорк Хокл объявила режим ЧС из-за вспышки полиомиелита
ООН, 9 сен – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита, следует из ее распоряжения.
В нем сказано, что 21 июля был выявлен случай заражения непривитого паралитическим полиомиелитом в округе Рокленд.
Отмечается, что вирус, которым заразился человек из округа Рокленд, был идентифицирован, как вирус полиомиелита, вакцинного происхождения, "последний раз обнаруживавшийся в Нью-Йорке в 1990 году".
"Учитывая, что масштабы плановой вакцинации всех возрастных групп от полиомиелита из-за пандемии COVID-19 сократились я, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул… заключаю, что … в штате Нью-Йорк произошла катастрофа, с которой местные власти не могут адекватно бороться, я настоящим документом объявляю чрезвычайное положение на территории всего штата до 9 октября 2022 года", - сказано в документе.
Указ дает соответствующим службам необходимые полномочия для оказания помощи региональным властям в борьбе с заболеванием.