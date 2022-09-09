https://ria.ru/20220909/poliomielit-1815765316.html

В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки полиомиелита

В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки полиомиелита - РИА Новости, 09.09.2022

В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки полиомиелита

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита, следует из ее распоряжения. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:30

2022-09-09T19:30

2022-09-09T20:47

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нью-йорк (город)

здоровье - общество

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ООН, 9 сен – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита, следует из ее распоряжения.В нем сказано, что 21 июля был выявлен случай заражения непривитого паралитическим полиомиелитом в округе Рокленд.Отмечается, что вирус, которым заразился человек из округа Рокленд, был идентифицирован, как вирус полиомиелита, вакцинного происхождения, "последний раз обнаруживавшийся в Нью-Йорке в 1990 году"."Учитывая, что масштабы плановой вакцинации всех возрастных групп от полиомиелита из-за пандемии COVID-19 сократились я, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул… заключаю, что … в штате Нью-Йорк произошла катастрофа, с которой местные власти не могут адекватно бороться, я настоящим документом объявляю чрезвычайное положение на территории всего штата до 9 октября 2022 года", - сказано в документе.Указ дает соответствующим службам необходимые полномочия для оказания помощи региональным властям в борьбе с заболеванием.

https://ria.ru/20220622/britaniya-1797384228.html

https://ria.ru/20220908/chs-1815506611.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), здоровье - общество