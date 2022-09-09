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Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города - РИА Новости, 09.09.2022
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Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города
Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города - РИА Новости, 09.09.2022
Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:07
2022-09-09T13:08
общество
россия
москва
дмитрий песков
день города москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города.День города в Москве пройдёт 10 и 11 сентября, столица отметит своё 875-летие со дня основания."Москвичей поздравляю с наступающим Днем города", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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общество, россия, москва, дмитрий песков, день города москвы
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, День города Москвы
13:07 09.09.2022 (обновлено: 13:08 09.09.2022)
 
Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города

Пресс-секретарь президента Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города.
День города в Москве пройдёт 10 и 11 сентября, столица отметит своё 875-летие со дня основания.
"Москвичей поздравляю с наступающим Днем города", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
12:40
Путин в День города примет участие в праздничных мероприятиях в Зарядье
 
ОбществоРоссияМоскваДмитрий ПесковДень города Москвы
 
 
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