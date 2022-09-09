https://ria.ru/20220909/peskov-1815630263.html

Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города

Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города - РИА Новости, 09.09.2022

Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:07

2022-09-09T13:07

2022-09-09T13:08

общество

россия

москва

дмитрий песков

день города москвы

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил москвичей с наступающим Днем города.День города в Москве пройдёт 10 и 11 сентября, столица отметит своё 875-летие со дня основания."Москвичей поздравляю с наступающим Днем города", - сказал Песков журналистам в пятницу.

https://ria.ru/20220909/prazdnik-1815620994.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, москва, дмитрий песков, день города москвы