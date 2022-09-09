https://ria.ru/20220909/peregovory-1815624573.html

В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии

В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии - РИА Новости, 09.09.2022

В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии

В Кремле ведется подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина с главами Китая и Монголии, но о подробностях говорить пока рано, заявил журналистам... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:52

2022-09-09T12:52

2022-09-09T12:52

в мире

россия

монголия

китай

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Кремле ведется подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина с главами Китая и Монголии, но о подробностях говорить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока это преждевременно. Потенциальная такая возможность предусмотрена, подготовка ведется. Я думаю, в первой половине следующей недели мы вас проинформируем", - ответил Песков на вопрос о том, известны ли какие-то подробности о подготовке встречи Путина с главами Китая и Монголии.

https://ria.ru/20220907/mongoliya-1815168116.html

россия

монголия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, монголия, китай, владимир путин, дмитрий песков