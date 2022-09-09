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В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии - РИА Новости, 09.09.2022
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В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии - РИА Новости, 09.09.2022
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии
В Кремле ведется подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина с главами Китая и Монголии, но о подробностях говорить пока рано, заявил журналистам... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:52
2022-09-09T12:52
в мире
россия
монголия
китай
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Кремле ведется подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина с главами Китая и Монголии, но о подробностях говорить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока это преждевременно. Потенциальная такая возможность предусмотрена, подготовка ведется. Я думаю, в первой половине следующей недели мы вас проинформируем", - ответил Песков на вопрос о том, известны ли какие-то подробности о подготовке встречи Путина с главами Китая и Монголии.
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в мире, россия, монголия, китай, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Монголия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:52 09.09.2022
 
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии

Песков заявил, что ведется подготовка к переговорам Путина с главами Китая и Монголии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Кремле ведется подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина с главами Китая и Монголии, но о подробностях говорить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока это преждевременно. Потенциальная такая возможность предусмотрена, подготовка ведется. Я думаю, в первой половине следующей недели мы вас проинформируем", - ответил Песков на вопрос о том, известны ли какие-то подробности о подготовке встречи Путина с главами Китая и Монголии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 15:47
Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими
 
В миреРоссияМонголияКитайВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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