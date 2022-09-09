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В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии - РИА Новости, 09.09.2022
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии
В Кремле ведется подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина с главами Китая и Монголии, но о подробностях говорить пока рано, заявил журналистам... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:52
2022-09-09T12:52
2022-09-09T12:52
в мире
россия
монголия
китай
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Кремле ведется подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина с главами Китая и Монголии, но о подробностях говорить пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока это преждевременно. Потенциальная такая возможность предусмотрена, подготовка ведется. Я думаю, в первой половине следующей недели мы вас проинформируем", - ответил Песков на вопрос о том, известны ли какие-то подробности о подготовке встречи Путина с главами Китая и Монголии.
https://ria.ru/20220907/mongoliya-1815168116.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, монголия, китай, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Монголия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о подготовке к переговорам с главами Китая и Монголии
Песков заявил, что ведется подготовка к переговорам Путина с главами Китая и Монголии