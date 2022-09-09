https://ria.ru/20220909/perebroska-1815645149.html
Минобороны показало кадры переброски войск на Харьковское направление
Минобороны показало кадры переброски войск на Харьковское направление - РИА Новости, 09.09.2022
Минобороны показало кадры переброски войск на Харьковское направление
Министерство обороны России опубликовало кадры переброски бронетехники, артиллерии и личного состава на Харьковское направление. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:50
2022-09-09T13:50
2022-09-09T23:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры переброски бронетехники, артиллерии и личного состава на Харьковское направление.На видеозаписи продемонстрированы колонны техники, идущие по трассе и грунтовой дороге. В частности, показаны бронетранспортеры БТР-82А с дополнительной защитой, армейские грузовики, буксирующие гаубицы "Мста-Б", инженерная и прочая техника.Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.Как рассказал глава Купянского района Максим Губин, обстановка складывается сложная, но российские войска крепко удерживают позиции, город находится в безопасности. Вместе с тем местные власти будут организовывать эвакуацию населения на территорию Луганской Народной Республики и России до тех пор, пока ситуация полностью не стабилизируется.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
https://ria.ru/20220909/natsionalisty-1815675872.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область
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Переброс бронетехники и личного состава на харьковское направление. Видео Минобороны
Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление (видео Минобороны)
2022-09-09T13:50
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РИА Новости
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россия, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
13:50 09.09.2022 (обновлено: 23:22 09.09.2022)
Минобороны показало кадры переброски войск на Харьковское направление
Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на Харьковское направление