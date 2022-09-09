https://ria.ru/20220909/perebroska-1815645149.html

Минобороны показало кадры переброски войск на Харьковское направление

Минобороны показало кадры переброски войск на Харьковское направление - РИА Новости, 09.09.2022

Минобороны показало кадры переброски войск на Харьковское направление

Министерство обороны России опубликовало кадры переброски бронетехники, артиллерии и личного состава на Харьковское направление. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:50

2022-09-09T13:50

2022-09-09T23:22

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры переброски бронетехники, артиллерии и личного состава на Харьковское направление.На видеозаписи продемонстрированы колонны техники, идущие по трассе и грунтовой дороге. В частности, показаны бронетранспортеры БТР-82А с дополнительной защитой, армейские грузовики, буксирующие гаубицы "Мста-Б", инженерная и прочая техника.Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.Как рассказал глава Купянского района Максим Губин, обстановка складывается сложная, но российские войска крепко удерживают позиции, город находится в безопасности. Вместе с тем местные власти будут организовывать эвакуацию населения на территорию Луганской Народной Республики и России до тех пор, пока ситуация полностью не стабилизируется.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

https://ria.ru/20220909/natsionalisty-1815675872.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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Переброс бронетехники и личного состава на харьковское направление. Видео Минобороны Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление (видео Минобороны) 2022-09-09T13:50 true PT1M21S

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россия, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика