https://ria.ru/20220909/pensiya-1815550688.html

Россиянам объяснили, куда вложить деньги, чтобы накопить к пенсии

Россиянам объяснили, куда вложить деньги, чтобы накопить к пенсии - РИА Новости, 09.09.2022

Россиянам объяснили, куда вложить деньги, чтобы накопить к пенсии

В новых условиях у россиян есть возможность наращивать портфель на длительный период инвестиций, в том числе для обеспечения себе достойной старости. И то, что... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T02:12

2022-09-09T02:12

2022-09-09T02:12

экономика

сбербанк россии

совкомбанк

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В новых условиях у россиян есть возможность наращивать портфель на длительный период инвестиций, в том числе для обеспечения себе достойной старости. И то, что сейчас на российских акциях лежит негативная переоценка вовсе не означает, что этот актив дискредитировал себя, заявил агентству "Прайм" первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергей Хотимский на полях МФФ.По мнению Хотимского, бумага Сбербанка — до сих пор одна из лучших акций, которая есть на российском фондовом рынке. "Она наиболее диверсифицирована, не зависит от конкретных товарных рисков, в меньшей степени зависит от общей внешнеэкономической конъюнктуры", — объяснил он.Также Хотимский посоветовал розничным инвесторам формировать максимально диверсифицированный портфель, потому что сейчас множество точечных рисков в разных секторах. Он объяснил, что зависимость от валютного курса очень большая, например, в аграрном секторе, очень сильные колебания из-за этого могут быть. Неясна перспектива экспортных или импортных ограничений и санкций."Вот в этом смысле такая универсальная ставка на рынок — это либо такие эмитенты как Сбербанк, либо электроэнергетика", — резюмировал он.

https://ria.ru/20220817/investitsii-1810118029.html

https://ria.ru/20220829/investitsii-1812931492.html

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экономика, сбербанк россии, совкомбанк, россия