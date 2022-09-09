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В Подмосковье семья попала в больницу после отравления - РИА Новости, 09.09.2022
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В Подмосковье семья попала в больницу после отравления
В Подмосковье семья попала в больницу после отравления - РИА Новости, 09.09.2022
В Подмосковье семья попала в больницу после отравления
Семья из четырех человек, в том числе двое детей, госпитализированы в Подмосковье после отравления, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:45
2022-09-09T11:45
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
апрелевка
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе двое детей, госпитализированы в Подмосковье после отравления, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ в пятницу."Организовано проведение доследственной проверки по факту госпитализации в медицинское учреждение семьи из четырех человек, двое из которых дети 2021 и 2006 годов рождения, с признаками отравления", - сообщается в Telegram-канале ведомства.По предварительным данным следствия, члены семьи последние два дня чувствовали себя плохо. Сегодня утром их госпитализировали с признаками отравления. В ведомстве подчеркнули, что сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, семья отравилась неизвестным веществом, находясь в Апрелевке. Пострадавшие госпитализированы в две больницы - в Наро-Фоминскую ЦРБ и Одинцовскую областную больницу.
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московская область (подмосковье)
россия
апрелевка
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, апрелевка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Апрелевка, Следственный комитет России (СК РФ)
11:45 09.09.2022
 
В Подмосковье семья попала в больницу после отравления

В Подмосковье семья попала в больницу после отравления неизвестным веществом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе двое детей, госпитализированы в Подмосковье после отравления, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ в пятницу.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту госпитализации в медицинское учреждение семьи из четырех человек, двое из которых дети 2021 и 2006 годов рождения, с признаками отравления", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным следствия, члены семьи последние два дня чувствовали себя плохо. Сегодня утром их госпитализировали с признаками отравления. В ведомстве подчеркнули, что сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, семья отравилась неизвестным веществом, находясь в Апрелевке. Пострадавшие госпитализированы в две больницы - в Наро-Фоминскую ЦРБ и Одинцовскую областную больницу.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАпрелевкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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