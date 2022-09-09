https://ria.ru/20220909/otravlenie-1815605803.html
В Подмосковье семья попала в больницу после отравления
В Подмосковье семья попала в больницу после отравления - РИА Новости, 09.09.2022
В Подмосковье семья попала в больницу после отравления
Семья из четырех человек, в том числе двое детей, госпитализированы в Подмосковье после отравления, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:45
2022-09-09T11:45
2022-09-09T11:45
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе двое детей, госпитализированы в Подмосковье после отравления, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ в пятницу."Организовано проведение доследственной проверки по факту госпитализации в медицинское учреждение семьи из четырех человек, двое из которых дети 2021 и 2006 годов рождения, с признаками отравления", - сообщается в Telegram-канале ведомства.По предварительным данным следствия, члены семьи последние два дня чувствовали себя плохо. Сегодня утром их госпитализировали с признаками отравления. В ведомстве подчеркнули, что сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, семья отравилась неизвестным веществом, находясь в Апрелевке. Пострадавшие госпитализированы в две больницы - в Наро-Фоминскую ЦРБ и Одинцовскую областную больницу.
https://ria.ru/20220907/trup-1815129212.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, апрелевка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Апрелевка, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье семья попала в больницу после отравления
В Подмосковье семья попала в больницу после отравления неизвестным веществом