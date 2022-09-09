https://ria.ru/20220909/otoplenie-1815713646.html
В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам
В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам - РИА Новости, 09.09.2022
В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам
В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:01
2022-09-09T17:01
2022-09-09T17:01
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина пять дней назад из-за резкого похолодания в городе начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в учреждениях социальной сферы по заявкам администраций. К настоящему времени теплоноситель подается в более чем 550 социальных учреждений, среди которых больницы, детские сады, школы. Проводимая работа находится на личном контроле мэра Москвы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что к 1 сентября система теплоснабжения и более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, были полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду.
https://ria.ru/20220909/moskva-1815688611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, ЖКХ