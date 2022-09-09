https://ria.ru/20220909/otoplenie-1815713646.html

В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам

В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам - РИА Новости, 09.09.2022

В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам

В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:01

2022-09-09T17:01

2022-09-09T17:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758433677_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_8ac8e35ade9fa47e869bf93dbca0ba5c.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В более чем 550 социальных учреждениях Москвы включили отопление по заявкам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина пять дней назад из-за резкого похолодания в городе начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в учреждениях социальной сферы по заявкам администраций. К настоящему времени теплоноситель подается в более чем 550 социальных учреждений, среди которых больницы, детские сады, школы. Проводимая работа находится на личном контроле мэра Москвы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что к 1 сентября система теплоснабжения и более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, были полностью подготовлены к осенне-зимнему периоду.

https://ria.ru/20220909/moskva-1815688611.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, жкх