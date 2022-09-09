https://ria.ru/20220909/otoplenie-1815657379.html

Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября

Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября - РИА Новости, 09.09.2022

Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября

Отопительный сезон в Московской области начнется 12 сентября, подготовительные работы к осенне-зимнему периоду завершены досрочно, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:22

2022-09-09T14:22

2022-09-09T14:22

московская область (подмосковье)

общество

жкх

красногорск

наро-фоминск

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Московской области начнется 12 сентября, подготовительные работы к осенне-зимнему периоду завершены досрочно, сообщили в пресс-службе регионального минэнерго."Министерство энергетики Московской области рекомендовало администрациям городских округов уже с 12 сентября начать подавать тепло в соцучреждения. В первую очередь отопление включат в школах, детских садах и медицинских организациях, затем тепло станет и в квартирах", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что некоторые муниципалитеты уже включили отопление в детских садах и школах. Так, в Раменском городском округе тепло уже пришло в 22 садика и 11 школ. В Красногорске, Наро-Фоминске, Рузе, Черноголовке, Солнечногорске в образовательных учреждениях уже начался отопительный сезон.

https://realty.ria.ru/20220903/otoplenie-1814196702.html

московская область (подмосковье)

красногорск

наро-фоминск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), общество, жкх, красногорск, наро-фоминск