https://ria.ru/20220909/otoplenie-1815657379.html
Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября
Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября - РИА Новости, 09.09.2022
Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября
Отопительный сезон в Московской области начнется 12 сентября, подготовительные работы к осенне-зимнему периоду завершены досрочно, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:22
2022-09-09T14:22
2022-09-09T14:22
московская область (подмосковье)
общество
жкх
красногорск
наро-фоминск
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Московской области начнется 12 сентября, подготовительные работы к осенне-зимнему периоду завершены досрочно, сообщили в пресс-службе регионального минэнерго."Министерство энергетики Московской области рекомендовало администрациям городских округов уже с 12 сентября начать подавать тепло в соцучреждения. В первую очередь отопление включат в школах, детских садах и медицинских организациях, затем тепло станет и в квартирах", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что некоторые муниципалитеты уже включили отопление в детских садах и школах. Так, в Раменском городском округе тепло уже пришло в 22 садика и 11 школ. В Красногорске, Наро-Фоминске, Рузе, Черноголовке, Солнечногорске в образовательных учреждениях уже начался отопительный сезон.
https://realty.ria.ru/20220903/otoplenie-1814196702.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, жкх, красногорск, наро-фоминск
Московская область (Подмосковье), Общество, ЖКХ, Красногорск, Наро-Фоминск
Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября
В Минэнерго Подмосковья заявили, что отопительный сезон в регионе начнется 12 сентября