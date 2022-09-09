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Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября - РИА Новости, 09.09.2022
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Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября
Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября - РИА Новости, 09.09.2022
Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября
Отопительный сезон в Московской области начнется 12 сентября, подготовительные работы к осенне-зимнему периоду завершены досрочно, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:22
2022-09-09T14:22
московская область (подмосковье)
общество
жкх
красногорск
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Московской области начнется 12 сентября, подготовительные работы к осенне-зимнему периоду завершены досрочно, сообщили в пресс-службе регионального минэнерго."Министерство энергетики Московской области рекомендовало администрациям городских округов уже с 12 сентября начать подавать тепло в соцучреждения. В первую очередь отопление включат в школах, детских садах и медицинских организациях, затем тепло станет и в квартирах", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что некоторые муниципалитеты уже включили отопление в детских садах и школах. Так, в Раменском городском округе тепло уже пришло в 22 садика и 11 школ. В Красногорске, Наро-Фоминске, Рузе, Черноголовке, Солнечногорске в образовательных учреждениях уже начался отопительный сезон.
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московская область (подмосковье)
красногорск
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московская область (подмосковье), общество, жкх, красногорск, наро-фоминск
Московская область (Подмосковье), Общество, ЖКХ, Красногорск, Наро-Фоминск
14:22 09.09.2022
 
Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября

В Минэнерго Подмосковья заявили, что отопительный сезон в регионе начнется 12 сентября

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЛюди держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление
Люди держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отопительный сезон в Московской области начнется 12 сентября, подготовительные работы к осенне-зимнему периоду завершены досрочно, сообщили в пресс-службе регионального минэнерго.
"Министерство энергетики Московской области рекомендовало администрациям городских округов уже с 12 сентября начать подавать тепло в соцучреждения. В первую очередь отопление включат в школах, детских садах и медицинских организациях, затем тепло станет и в квартирах", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что некоторые муниципалитеты уже включили отопление в детских садах и школах. Так, в Раменском городском округе тепло уже пришло в 22 садика и 11 школ. В Красногорске, Наро-Фоминске, Рузе, Черноголовке, Солнечногорске в образовательных учреждениях уже начался отопительный сезон.
Работа коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 11:21
В Москве завершили замену систем отопления в многоквартирных домах
 
Московская область (Подмосковье)ОбществоЖКХКрасногорскНаро-Фоминск
 
 
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