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В Мариуполе выступит Государственный Кремлевский оркестр

В Мариуполе выступит Государственный Кремлевский оркестр - РИА Новости, 09.09.2022

В Мариуполе выступит Государственный Кремлевский оркестр

В Мариуполе на открытой сцене выступит Государственный Кремлевский оркестр, в пятницу на территории Театра Драмы начались работы по монтажу сцены, передаёт... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:55

2022-09-09T20:55

2022-09-09T20:55

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МАРИУПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. В Мариуполе на открытой сцене выступит Государственный Кремлевский оркестр, в пятницу на территории Театра Драмы начались работы по монтажу сцены, передаёт корреспондент РИА Новости."Мы проводим мероприятие в ознаменование подвига российской армии и Донецкой Народной милиции в освобождении города Мариуполя над украинским фашизмом. Будет выступать Государственный Кремлевский оркестр управления делами президента Российской Федерации. Зрители услышат четвёртую симфонию Чайковского", — сообщил РИА Новости технический директор проекта Иван Шичко.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе до конца 2022 года будет построено около 100 тысяч квадратных метров жилья для 15 тысяч человек.

https://ria.ru/20220905/leningrad-1814581711.html

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марат хуснуллин, мариуполь, россия