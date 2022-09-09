https://ria.ru/20220909/orden-1815761401.html

Зеленский вручил главе Минобороны Британии орден Ярослава Мудрого

Зеленский вручил главе Минобороны Британии орден Ярослава Мудрого - РИА Новости, 09.09.2022

Зеленский вручил главе Минобороны Британии орден Ярослава Мудрого

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский вручил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:15

2022-09-09T19:15

2022-09-09T19:23

в мире

бен уоллес

алексей резников

владимир зеленский

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великобритания

министерство обороны украины

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский вручил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени."Зеленский вручил другу Украины, моему британскому коллеге Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени", - написал Резников в Twitter.Он назвал вручение ордена "благодарностью за вклад в поддержку" Украины.Накануне Зеленский вручил орден Ярослава Мудрого третьей степени госсекретарю США Энтони Блинкену.

https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811916228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бен уоллес, алексей резников, владимир зеленский, украина, великобритания, министерство обороны украины