19:15 09.09.2022 (обновлено: 19:23 09.09.2022)
Зеленский вручил главе Минобороны Британии орден Ярослава Мудрого
Зеленский вручил главе Минобороны Британии Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский вручил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени.
"Зеленский вручил другу Украины, моему британскому коллеге Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени", - написал Резников в Twitter.
© Фото, опубликованное Алексеем РезниковымМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес и орден Ярослава Мудрого второй степени
© Фото, опубликованное Алексеем Резниковым
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и орден Ярослава Мудрого второй степени
Он назвал вручение ордена "благодарностью за вклад в поддержку" Украины.
Накануне Зеленский вручил орден Ярослава Мудрого третьей степени госсекретарю США Энтони Блинкену.
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