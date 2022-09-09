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Зеленский вручил главе Минобороны Британии орден Ярослава Мудрого - РИА Новости, 09.09.2022
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Зеленский вручил главе Минобороны Британии орден Ярослава Мудрого
Зеленский вручил главе Минобороны Британии орден Ярослава Мудрого - РИА Новости, 09.09.2022
Зеленский вручил главе Минобороны Британии орден Ярослава Мудрого
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский вручил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:15
2022-09-09T19:23
в мире
бен уоллес
алексей резников
владимир зеленский
украина
великобритания
министерство обороны украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский вручил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени."Зеленский вручил другу Украины, моему британскому коллеге Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени", - написал Резников в Twitter.Он назвал вручение ордена "благодарностью за вклад в поддержку" Украины.Накануне Зеленский вручил орден Ярослава Мудрого третьей степени госсекретарю США Энтони Блинкену.
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в мире, бен уоллес, алексей резников, владимир зеленский, украина, великобритания, министерство обороны украины
В мире, Бен Уоллес, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания, Министерство обороны Украины
19:15 09.09.2022 (обновлено: 19:23 09.09.2022)
 
Зеленский вручил главе Минобороны Британии орден Ярослава Мудрого

Зеленский вручил главе Минобороны Британии Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Владимир Зеленский вручил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени.
"Зеленский вручил другу Украины, моему британскому коллеге Бену Уоллесу орден Ярослава Мудрого второй степени", - написал Резников в Twitter.
© Фото, опубликованное Алексеем РезниковымМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес и орден Ярослава Мудрого второй степени
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и орден Ярослава Мудрого второй степени
© Фото, опубликованное Алексеем Резниковым
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и орден Ярослава Мудрого второй степени
Он назвал вручение ордена "благодарностью за вклад в поддержку" Украины.
Накануне Зеленский вручил орден Ярослава Мудрого третьей степени госсекретарю США Энтони Блинкену.
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В миреБен УоллесАлексей РезниковВладимир ЗеленскийУкраинаВеликобританияМинистерство обороны Украины
 
 
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