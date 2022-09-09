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Заявки на участие в программе "Наставничество" начали принимать в МО
Заявки на участие в программе "Наставничество" начали принимать в МО - РИА Новости, 09.09.2022
Заявки на участие в программе "Наставничество" начали принимать в МО
Образовательная программа "Наставничество" с бесплатным обучением начинающих предпринимателей и самозанятых стартует в МО 21 сентября. Уже можно подавать заявки РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:15
2022-09-09T19:15
2022-09-09T19:15
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Образовательная программа "Наставничество" с бесплатным обучением начинающих предпринимателей и самозанятых стартует в МО 21 сентября. Уже можно подавать заявки на участие, сообщил телеканал "360".Наставниками на проекте станут 35 опытных бизнесменов и экспертов – каждому участнику подберут руководителя, имеющего опыт в схожем проекте. Участники в рамках обучения узнают о составлении бизнес-модели, анализе рынка и конкурентов, взаимодействии с целевой аудиторией, видах и каналах продаж, финансах, налогообложении и многом другом."Проект "Наставничество" пройдет в Московкой области уже в четвертый раз. В этом году мы ожидаем, что участие в бизнес-акселераторе примут не менее 400 самозанятых и начинающих предпринимателей, зарегистрированных в Московской области. Обучение будет проходить в течение восьми недель и завершится защитой бизнес-проектов, по итогам которого жюри отберет по семь победителей в каждой категории", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Образовательная программа "Наставничество" с бесплатным обучением начинающих предпринимателей и самозанятых стартует в МО 21 сентября. Уже можно подавать заявки на участие, сообщил телеканал "360"
.
Наставниками на проекте станут 35 опытных бизнесменов и экспертов – каждому участнику подберут руководителя, имеющего опыт в схожем проекте. Участники в рамках обучения узнают о составлении бизнес-модели, анализе рынка и конкурентов, взаимодействии с целевой аудиторией, видах и каналах продаж, финансах, налогообложении и многом другом.
"Проект "Наставничество" пройдет в Московкой области уже в четвертый раз. В этом году мы ожидаем, что участие в бизнес-акселераторе примут не менее 400 самозанятых и начинающих предпринимателей, зарегистрированных в Московской области. Обучение будет проходить в течение восьми недель и завершится защитой бизнес-проектов, по итогам которого жюри отберет по семь победителей в каждой категории", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.