https://ria.ru/20220909/obstrel-1815777103.html

При обстреле района шахты Абакумова со стороны ВСУ погибли два человека

При обстреле района шахты Абакумова со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 09.09.2022

При обстреле района шахты Абакумова со стороны ВСУ погибли два человека

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела района шахты Абакумова погибли двое мужчин. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T20:29

2022-09-09T20:29

2022-09-09T20:29

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела района шахты Абакумова погибли двое мужчин."По поступившей информации в 18.00 (совпадает с мск - ред) при вражеском обстреле района шахты Абакумова погибли двое мужчин 1986 и 1988 годов рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), в мире, алексей кулемзин (донецк)