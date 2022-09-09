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При обстреле района шахты Абакумова со стороны ВСУ погибли два человека
При обстреле района шахты Абакумова со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 09.09.2022
При обстреле района шахты Абакумова со стороны ВСУ погибли два человека
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела района шахты Абакумова погибли двое мужчин. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:29
2022-09-09T20:29
2022-09-09T20:29
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела района шахты Абакумова погибли двое мужчин."По поступившей информации в 18.00 (совпадает с мск - ред) при вражеском обстреле района шахты Абакумова погибли двое мужчин 1986 и 1988 годов рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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донецк (днр), в мире, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле района шахты Абакумова со стороны ВСУ погибли два человека
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле района шахты Абакумова погибли два человека