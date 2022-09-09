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Число пострадавших при обстрелах центра Донецка выросло до восьми
Число пострадавших при обстрелах центра Донецка выросло до восьми - РИА Новости, 09.09.2022
Число пострадавших при обстрелах центра Донецка выросло до восьми
Число пострадавших из-за обстрелов украинскими войсками центра Донецка возросло до восьми, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:11
2022-09-09T20:11
2022-09-09T20:11
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов украинскими войсками центра Донецка возросло до восьми, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до восьми человек и еще два мирных жителя погибли", - - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстрелах центра Донецка выросло до восьми
Штаб теробороны: число пострадавших при обстрелах центра Донецка достигло восьми