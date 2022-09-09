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Число пострадавших при обстрелах центра Донецка выросло до восьми - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/obstrel-1815774185.html
Число пострадавших при обстрелах центра Донецка выросло до восьми
Число пострадавших при обстрелах центра Донецка выросло до восьми - РИА Новости, 09.09.2022
Число пострадавших при обстрелах центра Донецка выросло до восьми
Число пострадавших из-за обстрелов украинскими войсками центра Донецка возросло до восьми, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:11
2022-09-09T20:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов украинскими войсками центра Донецка возросло до восьми, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до восьми человек и еще два мирных жителя погибли", - - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками.
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
20:11 09.09.2022
 
Число пострадавших при обстрелах центра Донецка выросло до восьми

Штаб теробороны: число пострадавших при обстрелах центра Донецка достигло восьми

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в центре Донецка
Последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов украинскими войсками центра Донецка возросло до восьми, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до восьми человек и еще два мирных жителя погибли", - - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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